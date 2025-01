Brentford, Frank: “I nostri avversari sono i migliori al mondo sui calci piazzati”

Vigilia di North London derby per il Brentford contro l'Arsenal per il primo appuntamento dell'anno in Premier League. Sfida che ormai è diventata accesa tra due club che prima del 2018 non si erano mai affrontati. Situazione tranquilla per i Bees in campionato, a distanza debita dalla zona retrocessione e in piena metà classifica con 24 punti. L'obiettivo è quello di tornare a vincere questo match dopo lo storico 2-0 del 13 agosto 2021. In conferenza stampa, l'allenatore Thomas Frank ha spiegato quanto sarà difficile battere la "migliore squadra di calci piazzati al mondo".