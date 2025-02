Questa domenica andrà in scena Brentford-Tottenham, un altro derby londinese tra west e northside. Come arrivano le due squadre alla sfida?

Samuele Amato 1 febbraio - 11:49

Gli occhi di appassionati e media sportivi britannici sono puntati soprattutto su Arsenal-Manchester City e sul derby londinese tra ovest ed est in Chelsea-West Ham. Ma la 24esima giornata di Premier League metterà di fronte altre due squadre di Londra contro. Domenica 2 febbraio, alle ore 15, al Gtech Community Stadium andrà in scena Brentford-Tottenham.

Una sfida tra West e North London — Un derby, forse non il più sentito della città di Londra, ma comunque una stracittadina in cui poter prendersi le scene della capitale. Il Brentford di Thomas Frank ospiterà, al Community Stadium, il Tottenham di Ange Postecoglou. Le Bees in cerca di continuità di risultati utili, aspirando a cercare posizioni più alte (attualmente in 11esima posizione); gli Spurs con la necessità di trovare una via d'uscita alla serie di sconfitte che li condannano alla 15esima posizione.

Mentre a Stamford Bridge, lunedì 3 febbraio, si sfideranno West ed East della capitale britannica, la parte occidentale dovrà vedersela anche con il northside. Due squadre che, in realtà, hanno storie diverse: tra chi sta costruendo un sogno di permanenza alla massima serie e chi ha una bacheca più titolata.

Non di certo il North-West Derby più prestigioso, come è Arsenal-Chelsea; ma comunque una sfida che può farsi sentire e può creare una tradizione importante. Una rivalità cittadina che può accendersi, come nei confronti con le dirette avversarie delle due squadre: i Queens Park Ranger per il Brentford e gli stessi Gunners per il Tottenham. Una sfida tra due zone di Londra che si contrappongono per lo stile e la cultura underground.

Il sogno delle Bees — Il Brentford è ritornato nella prima divisione inglese 74 anni dopo la sua ultima apparizione, nella 1946-47, quando ancora si chiamava First Division. Il debutto delle Beesin Premier League arriva nella stagione 2021-22, dopo la promozione dalla Championship. Una nuova avventura ed un sogno per i tifosi che ancora oggi continua e che parte da quel play-off vinto contro lo Swansea City.

Il progetto biancorosso sembra essere risultato piuttosto vincente per la permanenza in Premier League; una strategia che affida a Thomas Frank la guida tecnica. Infatti, il tecnico danese siede sulla panchina del Brentford dal 2018 (anche se ha iniziato come vice-allenatore nel 2016). Dal ritorno al campionato di massima serie, il Brentford ha ottenuto un 13esimo posto (2021-22), un nono posto (2022-23) e un sedicesimo posto (2023-24) in classifica.

Rimane, comunque, un club piuttosto modesto rispetto alle grandi regine della Premier League. Ma il Brentford può costruire una grande storia nella massima competizione inglese, soprattutto se continua con la permanenza nelle zone medio-alte della classifica. Oggi si ritrova all'undicesima posizione con 31 punti e può puntare ancora più in alto; e Brentford-Tottenham può essere un'opportunità per le api biancorosse.

Mbeumo 🤝 Wissa

On target the last time Spurs visited the Gtech 🔥 pic.twitter.com/d6QoYNOiVs

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2025

Il declino degli Spurs — Se c'è qualcosa che sorprende ancora di più, questa è sicuramente la posizione del Tottenham in questa stagione. Infatti, gli Spurs arrivano alla sfida di domenica pomeriggio da 15esimi in classifica: la squadra di Postecoglou non sembra ritrovare la strada per risalire. Nelle ultime sette partite di Premier, il Tottenham ha perso per sei volte e pareggiato una e non vince dal 15 dicembre (dal 5 a 0 in casa del Southampton).

Una striscia di risultati negativi che fa sprofondare i tifosi del New White Hart Lane nel malumore. Soprattutto se si pensa agli ultimi quindici anni, dove gli Spurs hanno tentato di costruire una squadra per restare al top - ma senza mai vincere un titolo. Una situazione che gli vale anche lo sbeffeggiamento dei rivali, come è successo nell'ultima sconfitta contro il Leicester, con Jamie Vardy a indicare il simbolo della Premier come dire ai tifosi del Tottenham: "Io ne ho vinta almeno una".

La finale di Champions persa contro il Liverpool nella stagione 2018-19 è ormai un lontano ricordo. La missione è ora quella di ritrovare la miglior versione dei lilywhites e per farlo Brentford-Tottenham deve funzionare da punto di ri-partenza.

Brentford-Tottenham: i precedenti — Ad aprire la domenica sportiva in Inghilterra sarà proprio Brentford-Tottenham (insieme a Manchester United-Crystal Palace) alle ore 15. Al Community Stadium ci si aspetta una partita ricca di gol con le Bees favorite sugli Spurs, dopo che l'andata sono stati quest'ultimi a imporsi sui biancorossi.

Non solo il favore del pronostico, ma le ultime partite del Tottenham in casa del Brentford hanno ottenuto lo stesso esito, ovvero un pareggio. Il primo nel 23 aprile 2022, con un piatto 0 a 0; mentre sono arrivati i gol nel secondo pareggio del 26 dicembre 2022 (2 a 2). Il terzo pareggio, anche questo per 2 a 2, risale a Brentford-Tottenham del 13 agosto 2023.

Tuttavia, la maggior parte dei precedenti tra le due squadre sono a favore del team di North London. Per i lilywhites si tratta di tre vittorie nelle partite casalinghe in Premier League (più un'altra vittoria in EFL nel gennaio 2021). Invece, il Brentford ha ottenuto una sola vittoria contro il Tottenham (ma in casa degli Spurs), il 20 maggio 2023 per 3 reti a 1.