Fabian Hurzeler ha convinto il Brighton. Arrivato la scorsa stagione dopo aver riportato il St. Pauli in Bundesliga, il tecnico tedesco ha chiuso il suo primo anno sulla panchina del club di Hove all'8°posto e adesso è ancora in piena corsa per l'Europa. Un rendimento che ha completamente soddisfatto la dirigenza tanto che ora il futuro del giovanissimo allenatore (classe '93) sembra ormai deciso.

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Fabian Hürzeler, tecnico del Brighton e la punta Danny Welbeck. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Brighton, il futuro si chiama Hurzeler: il tecnico tedesco è ormai vicino al rinnovo del contratto

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Un ottavo posto e una lotta all'Europa ancora aperta. Nonostante la sua giovanissima età, 33 anni, Fabianha dimostrato tutto tranne che essere un principiante nel calcio professionistico e lo dimostra anche la promozione inottenuta nel 2024 con ilDi questo se ne è accorto anche il Brighton che adesso è più che mai intenzionato a continuare il percorso con l'allenatore tedesco.

Nonostante le pressioni dalla Germania, da parte del Bayer Leverkusen, il club di Hove non si vuole assolutamente privare del suo tecnico e anche quest'ultimo ha mostrato la voglia di continuare la sua avventura sulla panchina dei Gabbiani, tanto che le trattative per il rinnovo si sono fatte più intense nelle ultime due settimane. Al momento, il Brighton occupa l'ottavo posto a tre giornate dalla fine, a soli due punti dal Bournemouth, sesto in classifica, e punta alla qualificazione europea per la seconda volta nella storia del club.

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Come accennato, l'ottavo posto della scorsa stagione non è stato sufficiente per la qualificazione alla Conference League a causa del successo del Crystal Palace in FA Cup. L'unica precedente esperienza europea del Brighton risale all'Europa League 2023/24 , dopo aver concluso al sesto posto la stagione precedente sotto la guida di De Zerbi. Questo è stato il miglior piazzamento di sempre del club nella massima serie, un risultato che la squadra di Hurzeler può ancora eguagliare in questa stagione, avendo ancora nove punti in palio.

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