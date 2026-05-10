Una vittoria che va oltre il campo. Il Brighton ha battuto 3-0 il Wolverhampton, ma il risultato all’Amex Stadium è diventato soprattutto un gesto di vicinanza e umanità. Il tecnico Fabian Hurzeler ha infatti dedicato il successo - come riporta il The Sun - ad Alex “Buzz” Burrows, magazziniere molto amato all’interno del club, assente perché accanto al figlio di sei anni Alfie, recentemente operato al cervello per l’asportazione di un tumore.

Un messaggio che ha attraversato tutto lo spogliatoio, con i giocatori protagonisti di dediche e gesti simbolici durante la partita. Una giornata che ha unito sport e vita, trasformando una vittoria in un abbraccio collettivo.

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Brighton's kitman, Alex Burrows, has a son who is recovering from surgery on a brain tumour.



Lewis Dunk celebrated his goal with an 'A' symbol while Yankuba Minteh held up a shirt with Alfie's name on it 💙 pic.twitter.com/UajIKhRq5f — Match of the Day (@BBCMOTD) May 9, 2026

Brighton, Hurzeler e il messaggio più bello: “Questa vittoria è per voi”

il calcio ha lasciato spazio all’umanità. Ilha superato con un netto 3-0 il, ma il racconto della giornata è andato ben oltre il campo. Il protagonista silenzioso è stato, storico magazziniere del club, assente per stare accanto al figlio Alfie, di sei anni, reduce da un delicato intervento al cervello per la rimozione di un tumore. Prima della partita, poi durante e dopo i gol, la squadra ha voluto dedicare più volte il successo alla famiglia Burrows. In particolare il capitano Lewis Dunk ha omaggiato il piccolocon un gesto simbolico dopo la rete, mentre tutto lo spogliatoio ha partecipato idealmente alla dedica.

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Nel post gara, il tecnico Fabian Hurzeler ha raccontato il significato di quella vittoria: “È un altro grande esempio dello spirito di questo club. Buzz sta attraversando un momento durissimo con la sua famiglia, e questa vittoria è per loro. Tornate più forti di prima”. Una serata resa ancora più intensa dal clima emotivo che ha avvolto la squadra, capace di trasformare una partita dominata in un messaggio di vicinanza e solidarietà. Anche i giocatori hanno sottolineato lo spirito del gruppo, mentre lo staff ha vissuto il successo come qualcosa di profondamente diverso dal semplice risultato sportivo.

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