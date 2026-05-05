Dopo stagioni di prestazioni di alto livello, sia il Brentford che il Brighton rimangono in corsa per una qualificazione senza precedenti in Champions League. A 3 giornate dalla fine Api e Gabbiani hanno rispettivamente 8 e 7 punti di svantaggio dal quinto posto occupato dall'Aston Villa, eppure c'è ancora una possibilità che possa portare a chiudere la Premier League con un vero colpo di scena.

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Nathan Collins del Brentford festeggia la rete segnata contro il West Ham. (Photo by Henry Browne/Getty Images)

Premier League, non succede ma se succede: Brentford e Brighton possono ancora sperare nella Champions League

si è assicurata un posto extra

in Champions League

per la prossima stagione, motivo per cui almeno le prime 5 classificate potranno giocare nell'Europa che conta. Tuttavia, questo posto potrebbe essere assegnato alla sesta classificata a una condizione specifica: se l'Aston Villa, dopo aver concluso la stagione regolare al quinto posto, vincesse l'Europa League, qualificandosi direttamente attraverso quest'ultima.

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Grazie al dominio nelle coppe europee, la Premier League

In questo caso, il posto aggiuntivo verrebbe assegnato alla sesta classificata in campionato ed è qui che entrano in gioco Brentford e Brighton, entrambe in lizza per quella posizione, ma affinché il sesto posto garantisca l'accesso alla Champions League, è fondamentale che l'Aston Villa non salga al terzo o quarto posto, perché in tal caso il posto aggiuntivo andrebbe alla quinta classificata.

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Nell'ultima giornata, il Brentford affronterà il Liverpool in trasferta, mentre il Brighton ospiterà il Manchester United, ovvero le due squadre che la squadra di Emery può ancora superare in classifica. Il caso più interessante riguarda Brentford e Liverpool. La squadra di Arne Slot è davanti all'Aston Villa solo per differenza reti, il che rende la lotta per il quarto posto molto serrata fino alla fine, soprattutto se lo scontro diretto del 17 maggio dovesse concludersi in pareggio.

Bisogna però ricordare che, prima di tutto, l'Aston Villa deve ribaltare lo 0-1 dell'andata contro il Nottingham Forest. Inoltre, ed è qui che viene il bello, il Brentford può anche permettersi di perdere nell'ultima giornata se i Villans (eventuali vincitori dell'Europa League) chiudessero la stagione al quinto posto. Ovviamente, perché ciò si verifichi, il Brighton non dovrà vincere contro il Manchester United. Sebbene si tratti di una peculiarità del regolamento, e non vi siano indicazioni che le squadre scelgano deliberatamente di perdere, esiste la possibilità, per quanto remota, che una sconfitta possa rivelarsi vantaggiosa.

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