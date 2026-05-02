Ora che la Championship inglese si avvia alla fine, Roy Hodgson che ha allenato il Bristol City nell'ultima fase di stagione, come tecnico ad interim, ha parlato di questo suo ritorno su una panchina alla BBC. "Queste settimane qui mi hanno dimostrato che sono ancora capace di allenare e gestire una squadra".

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Hodgson è soddisfatto di questo suo ritorno in panchina

Chiamato sulla panchina del club a marzo, il tecnico ex Inter e Liverpool, ha accettato di tornare sulla panchina di quella che fu la prima squadra che allenò nel lontano 1982. Il suo compito? Traghettare il Bristol City alla fine di un campionato complesso e deludente. Arrivati alla fine di queste settimane, il tecnico ha voluto riflettere su questa esperienza. E si è ritenuto più che soddisfatto: "A volte si presentano delle opportunità inaspettate e ci si chiede se si è in grado di coglierle. Penso di aver dimostrato a me stesso di esserlo. Qualsiasi timore avessi, ora so che posso ancora gestire una squadra".

Non si è, invece, sbilanciato troppo riguardo al suo futuro. Potrebbe voler riprendere ad allenare? "Ero felicemente in pensione quando mi hanno chiamato. Ma se io, ora, voglia di nuovo rimettermi in questa situazione e propormi per quel tipo di impiego, questa è tutta un'altra questione. Considerata la mia età e la carriera che ho avuto, sono molto soddisfatto, queste settimane qui mi hanno dato molto".

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Il futuro del Bristol City

L'ex allenatore, fra le altre, dell'Inghilterra e del, ritiene inoltre che la squadra che ha allenato ha ottime possibilità di crescita e di diventare la più forte del campionato. E che dovrebbe puntare in alto: "Sarebbe fantastico se l'anno prossimo la squadra decollasse, se vincessero ogni partita e se riuscissero ad arrivare in testa al campionato. Ma, in realtà, potrebbe servire un approccio più cauto: devono consolidare una posizione tra le prime otto. E tra due anni, a quel punto, potrebbero fare il salto di categoria".

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