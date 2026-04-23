Nella giornata di ieri ha avuto luogo la seconda retrocessione in Premier League e si tratta di quella del Burnley. La squadra che disputa le proprie partite casalinghe al Turf Moor, infatti, ha perso 0-1 davanti al proprio pubblico contro il Manchester City allenato da Pep Guardiola. A causa di questa sconfitta, dalla prossima stagione i Clarets torneranno, insieme al Wolverhampton, in Championship, vale a dire la seconda divisione inglese. Dal 2022 fino ad oggi, il club attualmente penultimo in classifica ha ottenuto per la terza volta la retrocessione.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Il Burnley saluta la Premier League e torna in Championship: il comunicato ufficiale del club

Al termine della partita di ieri sera, la squadra inglese ha voluto rilasciare unasul proprio sito ufficiale parlando della stagione che sta per terminare. Il club, inoltre, ha ringraziato anche i propriper aver sempre sopportato la squadra allenata da Scott Parker. Di seguito, ildel club che, dalla prossima stagione, giocherà in Championship.

BURNLEY, ENGLAND - APRIL 22: Kyle Walker of Burnley leaves the pitch after the team's defeat in the Premier League match between Burnley and Manchester City at Turf Moor on April 22, 2026 in Burnley, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

"La retrocessione dalla Premier League è stata la conseguenza di una stagione difficile per tutti coloro che sono legati al Burnley Football Club. Abbiamo iniziato la stagione pienamente consapevoli che il campionato più impegnativo del mondo avrebbe presentato sfide significative. Questo risultato non è quello che chiunque legato al club si augurava.

Questa stagione ha presentato sfide che hanno messo alla prova ogni reparto del club. Ci sono stati periodi di crescita e prestazioni che hanno dimostrato gli standard che ci aspettiamo, ma in definitiva, non siamo riusciti a raggiungere la qualità e la costanza necessarie per competere a livello di Premier League".

Caricamento post Instagram...

Live Streaming

"Desideriamo ringraziare i nostri sostenitori che ci sono stati accanto in ogni momento, sia nei successi che nelle difficoltà, in casa e in trasferta. Il loro continuo supporto è fondamentale per tutto ciò che facciamo. Il Burnley Football Club vanta una storia di 144 anni. Non è mai stato definito da una singola stagione, ma dalla sua capacità di reagire e guardare avanti".

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui