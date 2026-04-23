Avendo perso la partita di ieri sera contro il Manchester City, dalla prossima stagione i Clarets giocheranno di nuovo nella seconda divisione
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Nella giornata di ieri ha avuto luogo la seconda retrocessione in Premier League e si tratta di quella del Burnley. La squadra che disputa le proprie partite casalinghe al Turf Moor, infatti, ha perso 0-1 davanti al proprio pubblico contro il Manchester City allenato da Pep Guardiola. A causa di questa sconfitta, dalla prossima stagione i Clarets torneranno, insieme al Wolverhampton, in Championship, vale a dire la seconda divisione inglese. Dal 2022 fino ad oggi, il club attualmente penultimo in classifica ha ottenuto per la terza volta la retrocessione.
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Il Burnley saluta la Premier League e torna in Championship: il comunicato ufficiale del clubAl termine della partita di ieri sera, la squadra inglese ha voluto rilasciare una dichiarazione sul proprio sito ufficiale parlando della stagione che sta per terminare. Il club, inoltre, ha ringraziato anche i propri tifosi per aver sempre sopportato la squadra allenata da Scott Parker. Di seguito, il comunicato ufficiale del club che, dalla prossima stagione, giocherà in Championship.
"La retrocessione dalla Premier League è stata la conseguenza di una stagione difficile per tutti coloro che sono legati al Burnley Football Club. Abbiamo iniziato la stagione pienamente consapevoli che il campionato più impegnativo del mondo avrebbe presentato sfide significative. Questo risultato non è quello che chiunque legato al club si augurava.
Questa stagione ha presentato sfide che hanno messo alla prova ogni reparto del club. Ci sono stati periodi di crescita e prestazioni che hanno dimostrato gli standard che ci aspettiamo, ma in definitiva, non siamo riusciti a raggiungere la qualità e la costanza necessarie per competere a livello di Premier League".
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"Desideriamo ringraziare i nostri sostenitori che ci sono stati accanto in ogni momento, sia nei successi che nelle difficoltà, in casa e in trasferta. Il loro continuo supporto è fondamentale per tutto ciò che facciamo. Il Burnley Football Club vanta una storia di 144 anni. Non è mai stato definito da una singola stagione, ma dalla sua capacità di reagire e guardare avanti".
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