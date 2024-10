Brondby-Copenaghen in diretta TV e streaming: dove vedere il big match di Superliga

Brondby-Copenaghen dove vedere il big match della tredicesima giornata di Superliga in diretta tv e in streaming

Nancy Gonzalez Ruiz 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 10:50)

Il big match senza ombra di dubbio della tredicesima giornata di Superliga è Brondby-Copenaghen. Al Brøndby Stadion, il Brondby di Pellegrini ospiterà il Copenaghen capolista di Neestrup, in una sfida che vale molto più di 3 punti: in palio c’è l’orgoglio della capitale danese. La sfida andrà in scena alle h.11:00 UTC.

Statistiche e precedenti — Quello tra Brondby e Copenaghen è il 117 derby della capitale danese. Il bilancio vede il Brøndby IF aver vinto 36 gare, pareggiando 30, mentre il Copenaghen aver vinto 51 volte. La differenza reti è 156-128 in favore di Copenaghen. La sfida andrà in scena al Brøndby Stadion: nelle ultime 58 partite con Brøndby IF che giocava in casa, il Brøndby IF ha vinto 22 volte, pareggiandone 14, mentre il Copenaghen ne ha vinte 22. La differenza reti è di 67-66 in favore di Brøndby.

Gli ultimi due precedenti tra i due club della capitale danese vedono lo stesso risultato di 3-1: uno in favore del Copenaghen, l'altro in favore del Brondby. Il risultato più frequente tra Brøndby IF e Copenaghen rimane di 1-1. Diciannove partite sono terminate con questo risultato. La classifica atttuale sorride al Copenaghen, che con 24 punti totalizzati, occupa la posizione di capolista, staccando 6 punti dal Brondby sesto.

Dove vedere il big match — Come già noto da inizio stagione, nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti della Superliga 2024-2025. Pertanto Brondby-Copenaghen del 27 ottobre, alle 11:00 UTC, non verrà trasmessa in Italia. Un caso unico, quello del campionato danese, non appetibile secondo i media del nostro Paese.