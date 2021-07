Bruxelles, torna il derby: Anderlecht-Union SG nel 1° turno di Jupiler League

In Belgio il semaforo è tornato verde per la Jupiler League. L'attenzione per la prima giornata è rivolta sul derby "minore" di Bruxelles ma gli ospiti tornati in prima divisione dopo quasi 50 anni sognano come pochi anni fa in Coppa...

Emanuele Landi

Riparte il campionato in Belgio e il piatto forte è il derby di Bruxelles. Certo, le rivalità maggiori in Jupiler League sono altre ma il ritorno nella massima serie del Royale Union Saint-Gilloise (Union SG in breve) va sottolineato e può rappresentare una sorpresa. L'Anderlecht, di sicuro favorito giocando anche in casa, è avvisato: nel 2018 nel penultimo testa a testa, infatti, i gialloblù si imposero col risultato di 0-3 proprio al Lotto Park ma si trattava di coppa. Domani, invece, alle 18:30 sarà già campionato.

La Jupiler League è ricominciata e nell'anticipo della prima giornata St.Liegi e Genk si sono divise la posta in palio (1-1). Tutti a caccia del Club Bruges vincitore da due stagioni consecutive. Gli uomini di Vincent Kompany, insomma, dovranno ripartire con il piede schiacciato sull'acceleratore se vogliono tornare ai livelli di qualche stagione fa. L'Union SG ci crede, tornata nella prima divisione dopo quasi mezzo secolo (1972-1973). Ma a Bruxelles Les Mauves et Blancs vogliono dimostrare la supremazia cittadina, dopo aver perso pochi giorni fa in amichevole con l'Ajax (0-2), una sfida che ha significato il ritorno a casa col pubblico.