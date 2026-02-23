derbyderbyderby calcio estero Budimir affonda il Real, Arnautović verso il titolo in Serbia ed il gol di Giroud: il weekend degli ex Serie A

Budimir affonda il Real, Arnautović verso il titolo in Serbia ed il gol di Giroud: il weekend degli ex Serie A

Tanti gol che, giunti nel momento nevralgico della stagione, non vanno soltanto contati ma sopratutto pesati. Ecco i protagonisti del weekend
Lorenzo Maria Napolitano
È stato un weekend ricco di momenti che valgono la pena di essere riavviati. Da João Cancelo che ritorna a divertirsi su un campo da calcio, regalando magia ed assist per i compagni, ai gol decisivi di Giroud, Shomurodov e Budimir; non manca Cristiano Ronaldorecord breaker, che nel weekend ha toccato quota 964 reti in carriera, portando per mano il suo Al-Nassr sulla vetta del campionato arabo.

