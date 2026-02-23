È stato un weekend ricco di momenti che valgono la pena di essere riavviati. Da João Cancelo che ritorna a divertirsi su un campo da calcio, regalando magia ed assist per i compagni, ai gol decisivi di Giroud, Shomurodov e Budimir; non manca Cristiano Ronaldorecord breaker, che nel weekend ha toccato quota 964 reti in carriera, portando per mano il suo Al-Nassr sulla vetta del campionato arabo.