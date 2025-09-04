Bulgaria-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la prima partita del Gruppo E delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali

Filippo Montoli 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 11:02)

Il primo turno del Gruppo E delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 si svolgerà giovedì 4 settembre. Alle 20:45 scenderanno in campo i campioni d'Europa della Spagna, nella partita contro la Bulgaria. Le Furie rosse partono favorite in un girone formato anche da Georgia e Turchia. La vera spina nel fianco potrebbe essere la squadra allenata da Vincenzo Montella, quindi è importante per gli uomini di De La Fuente non perdere per strada punti importanti. Ecco dove vedere Bulgaria-Spagna in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — La Bulgaria arriva da 3 sconfitte e 1 pareggio alla partita. Le prime due sono arrivate nello spareggio di Nations League contro l'Irlanda. Il risultato è stato di 1-2 sia in casa sia in trasferta. Nel mese di giugno ha infine disputato due amichevoli. La prima terminata 2-2 con il Cipro, mentre la seconda con un netto 0-4 in casa della Grecia.

La Spagna è stata invece impegnata nella fase finale della Nations League tra marzo e giugno. Nei Quarti di Finale ha incontrato e sconfitto con difficoltà l'Olanda. Dopo il 2-2 dell'andata e il 3-3 del ritorno sono stati necessari i calci di rigore. In Semifinale ha poi sconfitto con un rocambolesco 5-4 la Francia. In Finale, nel derby iberico con il Portogallo, è infine uscita sconfitta ai rigori, dopo il 2-2 nei 120 minuti.

Le probabili formazioni — Iliev dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Mitov tra i pali. Esterni di difesa Minkov e Nedyalkov, accompagnati dalla coppia centrale Dimitrov-Petrov. In mediana spazio a Gruev e Kraev. Sulla trequarti, Milanov sarà affiancato sulle fasce da Despodov e Nurnberger. L'attacco sarà affidato a Petkov.

Anche De La Fuente dovrebbe usare lo stesso modulo, il 4-2-3-1. Simon confermato in porta. In difesa, ballottaggio sulla destra tra Porro e Carvajal, poi Huijsen, Le Normand e Cucurella. La mediana sarà affidata a Zubimendi e Merino. Trio offensivo composto dai due baby fenomeni Williams e Yamal e da Pedri. Unica punta Oyarzabal.

BULGARIA (4-2-3-1): Mitov; Minkov, Dimitrov, Petrov, Nedyalkov; Gruev, Kraev; Despodov, Milanov, Nurnberger; L.Petkov. Allenatore: Ilian Iliev.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino; Yamal, Pedri, Nico Williams; Oyarzabal. Allenatore: Luis De La Fuente.

Bulgaria-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la prima giornata del Gruppo E delle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 in programma giovedì 4 settembre alle 20:45 sarà visibile in esclusiva su SkySport durante la Diretta Gol. Il canale è il 202. Sarà inoltre possibile la diretta streaming dell'evento su Sky Go e su Now.