Bundesliga, dopo due giornate in testa ci sono Bayern, Eintracht Francoforte e Colonia. Primi successi per Dortmund e Lipsia, male il Leverkusen

Vincenzo Bellino Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 04:18)

Nella seconda giornata di Bundesliga si confermano Bayern Monaco, Colonia ed Eintracht Francoforte che, dopo il successo all'esordio, si impongono nei rispettivi impegni contro Augsburg, Friburgo ed Hoffenheim e mantengono la vetta della classifica, tutte e tre appaiate a 6 punti.

Prima vittoria stagionale per Lipsia, Stoccarda, Borussia Dortmund e St.Pauli. Il Leverkusen si fa rimontare due volte dal Werder Brema, ma quantomeno inizia a muovere la graduatoria. Restano a secco di punti, invece, sia Heidenheim, sia Friburgo, entrambe a quota zero punti.

Kane a secco, ma il Bayern vince lo stesso — Dopo il successo per 6-0 col Lipsia all'esordio e il passaggio del turno in DFB Pokal contro il Wehen (2-3) il Bayern fa tris contro l'Augsburg in trasferta, piegato dalle reti di Gnabry, Luiz Diaz e Olise. Tengono il passo dei bavaresi l'Eintracht Francoforte che supera 3-1 in trasferta l'Hoffeinheim (Doan, Doan, Uzun, Promel) e il Colonia che nel posticipo domenicale travolge 4-1 il Friburgo. Kaminski sblocca la gara, nella ripresa i padroni di casa chiudono il discorso con Bulter, mentre Thielman ed El Mala arrotondano il punteggio. Eggestein rende meno amara la sconfitta.

Primo squillo del Borussia Dortmund — Primo successo stagionale in Bundesliga per il Borussia Dortmund che ringrazia Guirassy (doppietta) e Nmecha e si impone 3-0 sull'Union Berlino. A quota quattro punti, oltre ai gialloneri, c'è anche il St.Pauli che espugna il campo dell'Amburgo (0-2). Prima gioia anche per lo Stoccarda, 1-0 al Monchengladbach, e per il Lipsia che regola 2-0 l'Heidenheim, fanalino di coda insieme al Friburgo.

Pari tra Wolfsburg e Mainz (1-1) e tra Leverkusen e Werder Brema. Le aspirine si portano prima sul 2-0 con Schick e Tillman, ma Schmidt dimezza lo svantaggio sul finire del primo tempo. Nella ripresa Schick rimette la freccia eppure a 14' dal 90' accade l'imponderabile: prima Schmidt accorcia, poi in pieno recupero Koulibaly confeziona la beffa, siglando il 3-3 finale.

Bundesliga, risultati 2ª giornata — Colonia-Friburgo 4-1

Borussia Dortmund Union Berlino 3-0

Wolfsburg Mainz 1-1

Augsburg Bayern 2-3

Werder Brema-Bayer Leverkusen 3-3

Hoffenheim-Eintacht Francoforte 1-3

RB Lipsia-Heidenheim 2-0

Stoccarda-Monchengladbach 1-0

Amburgo St. Pauli 0-2

Classifica — Bayern 6

Francoforte 6

Colonia 6

Dortmund 4

St. Pauli 4

Wolfsburg 4

Augusta 3

Stoccarda 3

Hoffenheim 3

Union Berlino 3

RB Lipsia 3

Leverkusen 1

Magonza 1

Monchengladbach 1

Amburgo 1

Brema 1

Heidenheim 0

Friburgo 0