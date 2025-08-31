Nella seconda giornata di Bundesliga si confermano Bayern Monaco, Colonia ed Eintracht Francoforte che, dopo il successo all'esordio, si impongono nei rispettivi impegni contro Augsburg, Friburgo ed Hoffenheim e mantengono la vetta della classifica, tutte e tre appaiate a 6 punti.
Risultati seconda giornata
Bundesliga: Bayern, Colonia ed Eintracht a punteggio pieno
Prima vittoria stagionale per Lipsia, Stoccarda, Borussia Dortmund e St.Pauli. Il Leverkusen si fa rimontare due volte dal Werder Brema, ma quantomeno inizia a muovere la graduatoria. Restano a secco di punti, invece, sia Heidenheim, sia Friburgo, entrambe a quota zero punti.
Kane a secco, ma il Bayern vince lo stesso—
Dopo il successo per 6-0 col Lipsia all'esordio e il passaggio del turno in DFB Pokal contro il Wehen (2-3) il Bayern fa tris contro l'Augsburg in trasferta, piegato dalle reti di Gnabry, Luiz Diaz e Olise. Tengono il passo dei bavaresi l'Eintracht Francoforte che supera 3-1 in trasferta l'Hoffeinheim (Doan, Doan, Uzun, Promel) e il Colonia che nel posticipo domenicale travolge 4-1 il Friburgo. Kaminski sblocca la gara, nella ripresa i padroni di casa chiudono il discorso con Bulter, mentre Thielman ed El Mala arrotondano il punteggio. Eggestein rende meno amara la sconfitta.
Primo squillo del Borussia Dortmund—
Primo successo stagionale in Bundesliga per il Borussia Dortmund che ringrazia Guirassy (doppietta) e Nmecha e si impone 3-0 sull'Union Berlino. A quota quattro punti, oltre ai gialloneri, c'è anche il St.Pauli che espugna il campo dell'Amburgo (0-2). Prima gioia anche per lo Stoccarda, 1-0 al Monchengladbach, e per il Lipsia che regola 2-0 l'Heidenheim, fanalino di coda insieme al Friburgo.
Pari tra Wolfsburg e Mainz (1-1) e tra Leverkusen e Werder Brema. Le aspirine si portano prima sul 2-0 con Schick e Tillman, ma Schmidt dimezza lo svantaggio sul finire del primo tempo. Nella ripresa Schick rimette la freccia eppure a 14' dal 90' accade l'imponderabile: prima Schmidt accorcia, poi in pieno recupero Koulibaly confeziona la beffa, siglando il 3-3 finale.
Bundesliga, risultati 2ª giornata—
Colonia-Friburgo 4-1
Borussia Dortmund Union Berlino 3-0
Wolfsburg Mainz 1-1
Augsburg Bayern 2-3
Werder Brema-Bayer Leverkusen 3-3
Hoffenheim-Eintacht Francoforte 1-3
RB Lipsia-Heidenheim 2-0
Stoccarda-Monchengladbach 1-0
Amburgo St. Pauli 0-2
Classifica—
