Questo pomeriggio la Bundesliga propone il Derby del Reno. Allo RheinEnergieStadion va in scena Colonia-Bayer Leverkusen. I padroni di casa cercano i tre punti per mettere un'ipoteca sulla permanenza nella massima serie, mentre gli ospiti hanno bisogno di vincere per continuare la rincorsa alla prossima Champions League. Fischio di inizio alle ore 15:30.

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LEVERKUSEN, GERMANIA - 13 DICEMBRE: Ragnar Ache del 1. FC Köln e Robert Andrich del Bayer 04 Leverkusen si contendono il possesso palla durante la partita di Bundesliga tra Bayer 04 Leverkusen e 1. FC Köln alla BayArena il 13 dicembre 2025 a Leverkusen, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Colonia-Bayer Leverkusen, dati e statistiche sul Derby del Reno: Aspirine reduci da 4 vittorie consecutive

Punti importanti questo pomeriggio nella sfida Colonia-Bayer Leverkusen . Se i caproni hanno bisogno dei tre punti per garantirsi la permanenza in, le Aspirini cercano il successo per complicare la corsa alla. Vincere, infatti, vorrebbe dire andare a solo un punto dal quarto posto (ultimo disponibile), occupato dallo. Domani impegnato contro il

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Quello di questo pomeriggio sarà la sfida numero 94 tra Colonia e Bayer Leverkusen. Ad oggi le statistiche vedono gli ospiti in vantaggio sia nel numero di vittorie, 38 contro le 25 dei padroni di casa (30 i pareggi), che nel numero di reti segnate: 155-139. Bisogna aggiungere, inoltre, che il Leverkusen è reduce da ben 4 successi di fila sui caproni, uno dei quali in Coppa di Germania.

L'ultima vittoria del Colonia, invece, risale al 5 maggio 2023 quando, in casa del Leverkusen, la squadra di Baumgart ebbe la meglio su quella di Xabi Alonso per 2-1. La sfida, inoltre, non conosce un pareggio da ben 5 anni, precisamente dal 24 ottobre 2021, quando finì 2-2. Il Bayer è una sorta di incubo per il Colonia dato che negli ultimi 10 incontro ne ha vinti ben 7. Solo 2 vittorie per i bianconeri.

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