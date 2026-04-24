Pressione, numeri e precedenti si incrociano in Colonia-Leverkusen, sfida in programma sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:30 al RheinEnergieSTADION: una partita che può dire molto sul finale di stagione di entrambe, tra chi cerca stabilità e chi vuole imporsi definitivamente. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI COLONIA-BAYER LEVERKUSEN SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Colonia continua a vivere una stagione altalenante. Il pareggio contro il St. Pauli (1-1), con rete di Waldschmidt, è l’ennesima conferma di una squadra che fatica a trovare continuità: una sola vittoria nelle ultime dieci gare e una difesa che concede troppo (quasi 2 gol di media).

Il Leverkusen arriva invece da un periodo più complesso del previsto. La sconfitta contro l’Augsburg in campionato e quella contro il Bayern in Coppa hanno rallentato il percorso, ma la qualità resta evidente. I numeri offensivi sono di alto livello e la squadra mantiene il controllo del gioco con percentuali di possesso elevate. Attualmente al 6° posto con 52 punti, la squadra è pienamente in corsa per un piazzamento europeo, con la possibilità concreta di consolidare l’accesso alle competizioni UEFA e, in caso di filotto positivo, provare anche ad avvicinarsi alla zona Champions.

Le probabili formazioni di Colonia-Bayer Leverkusen

Il Colonia dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 compatto, cercando di sfruttare le corsie esterne e le ripartenze. Kaminski e Thielmann avranno un ruolo chiave nel supportare le punte.

Il Leverkusen risponde con un 3-4-2-1 molto offensivo. Schick sarà il riferimento centrale, con qualità e dinamismo alle sue spalle. Il controllo del possesso sarà ancora una volta uno dei punti di forza della squadra.

Colonia (4-4-2): Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar, Castro-Montes; Thielmann, Martel, Jóhannesson, Kaminski; El Mala, Bülter.

Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Andrich, Badé, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick.

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