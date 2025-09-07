Battuto il precedente record di 38.365 persone registrato durante Colonia-Eintracht Francoforte nel 2023

Filippo Montoli 7 settembre - 09:49

La partita di Bundesliga femminile tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen ha fatto registrare un nuovo record. Con 57.762 spettatori diventa la gara più seguita di questo torneo in Germania. Stracciato il precedente record di 38.365 spettatori in un match tra Colonia e Eintracht Francoforte del 2023. Il calcio femminile, in questo caso la Bundesliga, dimostra di essere sempre più in crescita e il numero di spettatori alla partita tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen ne è una dimostrazione.

Il record di spettatori in Bundesliga femminile e gli altri primati — Nella giornata di ieri, sabato 6 agosto, si è aperta la nuova stagione della Bundesliga femminile. Le due partite in programma sono state Colonia-Lipsia e Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. In questa seconda partita, le ragazze bavaresi hanno superato le avversarie per 2-0. Decisive le reti in rapida successione di Gilles e Bühl. Una delle notizie più importanti è arrivata però dagli spalti dell'Allianz Arena. Alla partita hanno infatti assistito ben 57.762 persone, stabilendo un nuovo record per il calcio femminile tedesco.

È stato così superato di gran lunga il precedente primato di 38.365 persone, stabilito nel 2023 dall'altra squadra in campo ieri: il Colonia, quando affrontò l'Eintracht Francoforte. Il dato riguardante gli spettatori nella partita di ieri sancisce quindi un nuovo record per la Germania, ma non a livello europeo. Per quanto riguarda i campionati, il primato spetta ancora all'Atletico Madrid, quando nella partita del 2019 contro il Barcellona registrò la presenza di 60.739 tifosi.

A livello generale, il primato assoluto di spettatori presenti a una partita di calcio femminile è sempre spagnolo. Durante la partita di ritorno dei Quarti di Finale di Champions League tra Barcellona e Real Madrid del marzo 2022, al Camp Nou entrarono 91.553 spettatori. Con quella sfida si superò dopo più di vent'anni il numero di 90.185 persone che nel 1999 assisterono al Rose Bowl alla Finale dei Mondiali femminili tra Usa e Cina.