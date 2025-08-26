Il calcio femminile in Francia si rifà il look. Come era già stato annunciato lo scorso gennaio, la Women's Professional Football League ha ufficializzato la creazione della sua nuova Coppa . Si tratta di una nuova competizione che riunirà i 24 club dei due campionati professionistici. Il vero e proprio "debutto" del nuovo torneo ci sarà il prossimo 13 settembre e durerà fino al 14 marzo 2026, giorno in cui verrà disputata la finale.

Francia, nasce la nuova Coppa di Francia Femminile: si chiamerà Coppa LFFP

A partire da questa stagione il calcio femminile francese avrà una competizione in più. È un'idea che era stata avanzata già lo scorso gennaio ma che lo scorso 14 giugno ha avuto ufficialmente il via libera. Manca solo il fischio di inizio. Come riporta il quotidiano "L'Equipe", la nuova competizione si chiamerà Coppa LFFP e metterà l'uno contro l'altro i 24 club dei due campionati professionistici di Arkema, la Premier League e la Second League.