Il calcio femminile in Francia si rifà il look. Come era già stato annunciato lo scorso gennaio, la Women's Professional Football League ha ufficializzato la creazione della sua nuova Coppa. Si tratta di una nuova competizione che riunirà i 24 club dei due campionati professionistici. Il vero e proprio "debutto" del nuovo torneo ci sarà il prossimo 13 settembre e durerà fino al 14 marzo 2026, giorno in cui verrà disputata la finale.
LFFP
Francia, è ufficiale la nascita della nuova Coppa di Francia Femminile: inizierà il 13 settembre
Francia, nasce la nuova Coppa di Francia Femminile: si chiamerà Coppa LFFP—
A partire da questa stagione il calcio femminile francese avrà una competizione in più. È un'idea che era stata avanzata già lo scorso gennaio ma che lo scorso 14 giugno ha avuto ufficialmente il via libera. Manca solo il fischio di inizio. Come riporta il quotidiano "L'Equipe", la nuova competizione si chiamerà Coppa LFFP e metterà l'uno contro l'altro i 24 club dei due campionati professionistici di Arkema, la Premier League e la Second League.
Questo nuovo torneo è stato ideato dalla Women's Professional Football League (LFFP) con lo scopo di densificare il calendario dei club non europei, consentendo loro di giocare più partite durante la stagione. La competizione, che inizierà il 13 settembre, si giocherà in un formato che prevede una fase a eliminazione diretta con cinque gironi da quattro o cinque squadre, seguita da una fase finale con quarti, semifinali e una finale che si terrà sabato 14 marzo 2026.
Secondo il format, la prima di ogni girone si qualifica direttamente per i quarti di finale, mentre le 3 squadre coinvolte nella Champions League (OL Lyonnes, Paris Saint-Germain, Paris FC) sono esentate dalla fase a gironi per cui entreranno nel torneo direttamente ai quarti di finale. Di seguito il sorteggio dei gironi.
I gruppi:
© RIPRODUZIONE RISERVATA