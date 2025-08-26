derbyderbyderby calcio estero Dugarry difende Donnarumma: “Dal Psg totale mancanza di umanità”

L'ex Campione del Mondo ha criticato la scelta del Psg di cambiare portiere: "Non mi sembra che Chevalier sia più forte. Donnarumma ha contribuito ai successi recenti e ha dimostrato amore per il club"
Alessandro Stella
Alessandro Stella

La scelta del Psgdi separarsi da Gianluigi Donnarummafa ancora rumore a distanza di giorni. Soprattutto in Francia, molti ex calciatori e addetti ai lavori fanno fatica a comprendere la decisione del club campione d'Europa in carica. Tra questi c'è anche Christophe Dugarry, ex attaccante transalpino vincitore di un Mondiale e di un Europeo con i blues tra il 1998 e il 2000.

"Sono scioccato. A me piace quando nei club c'è un tocco umano. E invece il Psg non lo ha minimamente avuto con Donnarumma. Questa situazione riflette perfettamente ciò che è diventato il calcio", ha commentato con durezza Dugarry durante un'intervista rilasciata nel programma francese Rothen s'enflamme su RMC.

Dugarry duro: "Al Psg dovranno spiegarmi perché Chevalier è meglio di Donnarumma"

Donnarumma ha salutato gli ormai propri ex tifosi sabato scorso prima del match contro l'Angers, poi vinto 1-0 dalla squadra di Luis Enrique. Il portiere italiano è in cerca di un nuovo club, mentre al suo posto si è piazzato stabilmente Lucas Chevalier, che dopo un altalenante esordio in Supercoppa Europea, ha mantenuto la porta inviolata nelle prime due gare di Ligue 1.

Christophe Dugarry, ex attaccante francese, ha difeso Donnarumma dopo la separazione col Psg. (Foto di Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images)

Il nuovo estremo difensore del Psg, arrivato ad inizio agosto da Lille per volontà di Luis Enrique, non convince Dugarry: "Dovranno spiegarmi perché Chevalier è meglio di Donnarumma. Al momento non mi sembra vero. A quanto pare ha piedi migliori, visto che Luis Enrique vuole portieri che giochino come liberi e che siano talentuosi come i giocatori di movimento".

"Donarumma artefice dei successi del club. Ha ricevuto un trattamento ingiusto"

Poi Dugarry ha proseguito nella sua arringa difensiva a favore di Donnarumma: "Gigio è stato il grande artefice delle recenti vittorie del Paris Saint-Germain. Lui ha dichiarato tutto il suo amore per il club e lo ha anche dimostrato. Certo ha avuto i suoi momenti difficili, ma ha lottato tantissimo. Non meritava un simile trattamento, penso sia stato davvero preso in giro".

Dugarry difende Donnarumma: “Dal Psg totale mancanza di umanità”- immagine 3
Luis Enrique e Donnarumma, Psg (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

E infine un ultimo attacco alla società: "Spesso i club accusano i giocatori di mancanza di cuore, generosità e di spirito di squadra. Ma poi vedendo l'atteggiamento del Psg nei confronti di Donnarumma mi viene da pensare che a volte i calciatori facciano bene a non avere queste caratteristiche. Credo si debbano sempre trattare bene i propri campioni".

