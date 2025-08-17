La partita di stasera tra il Nantes ed il Psg chiuderà la prima giornata della Ligue 12025/2026 ed ecco dove si potrà vedere. Alle ore 20:45, le due squadre scenderanno in campo presso lo Stade de la Beaujoire.
Ligue 1
Nantes-Psg, dove vedere la partita di Ligue 1 in diretta tv e streaming live
Come arrivano i due club al match—
Il Nantes farà il suo esordio in questa nuova edizione della massima competizione francese contro i campioni in carica. In questa sessione di calciomercato, la squadra allenata dal portoghese Luis Castro ha avuto modo di rinforzarsi con l'arrivo di nuovi innesti cone il difensore Awaziem dai Colorado Rapids ed il centrocampista Johann Lepenant dall'Olympique Lione. Allo stesso tempo, ha salutato due difensori importanti come Castelletto, andato all'Al-Duhail in Qatar, ed il 20enne Zeze, ceduto ai sauditi del Neom. Durante il pre-campionato, i Canarini hanno giocato 5 amichevoli e ne ha perse ben quattro.
Il Paris Saint-Germain ha concluso la scorsa stagione vincendo tutto, tranne il Mondiale per Club, per poi iniziare la nuova annata portando subito un trofeo a casa: la Supercoppa UEFA, vinta ad Udine contro il Tottenham dopo i calci di rigore. Tra le fila dei parigini c'è una novità importante, ovvero la drastica decisione di mettere fuori rosa Gianluigi Donnarumma, che potrebbe andare al Manchester City. Il Psg ha deciso di rimpiazzare il classe 1999 con Lucas Chevalier, arrivato dal Lille per 40 milioni di euro, mentre per la difesa ha speso 63 milioni per Ilya Zabarnyi del Bournemouth.
Probabili formazioni—
Salvo imprevisti, entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con le rispettive formazioni titolari.
NANTES (3-4-2-1): Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Chirivella; Thomas, Lepenant, Augusto, Ganago; Abline. All: Castro
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Doué, Dembélé, K'varatskhelia. All: Luis Enrique
Nantes-Psg, dove vedere la partita—
La sfida tra il Nantes ed i detentori del titolo nazionale si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Mix. In streaming, invece, il match di Ligue 1 sarà visibile su Sky Go e su NOW TV.
