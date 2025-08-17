Nantes-Psg, dove vedere la partita di Ligue 1 in diretta tv e streaming live

Come arrivano i due club al match

Il Nantes farà il suo esordio in questa nuova edizione della massima competizione francese contro i campioni in carica. In questa sessione di calciomercato, la squadra allenata dal portoghese Luis Castro ha avuto modo di rinforzarsi con l'arrivo di nuovi innesti cone il difensore Awaziem dai Colorado Rapids ed il centrocampista Johann Lepenant dall'Olympique Lione. Allo stesso tempo, ha salutato due difensori importanti come Castelletto, andato all'Al-Duhail in Qatar, ed il 20enne Zeze, ceduto ai sauditi del Neom. Durante il pre-campionato, i Canarini hanno giocato 5 amichevoli e ne ha perse ben quattro.