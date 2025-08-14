Il resoconto della finale tra le vincenti di Champions League ed Europa League della stagione passata

Filippo Montoli 14 agosto - 08:00

A Udine si è assegnato il primo trofeo Uefa della stagione 2025/2026. La Supercoppa è stata vinta dal Psg che è riuscito a superare un Tottenham superiore a livello di preparazione fisica. Il doppio vantaggio dei londinesi non è stato sufficiente a schiacciare gli avversari che hanno creduto fino all'ultimo di poter recuperare lo svantaggio. Ecco la cronaca della partita tra Psg e Tottenham.

Psg-Tottenham, la cronaca del primo tempo — L’inizio della partita è molto bloccato. Nei primi venti minuti succede poco, con le squadre che non prendono rischi e studiano l’avversario. Gli unici tentativi degni di nota sono quelli di Pedro Porro per il Tottenham e di Kvaratskhelia per il Psg. È subito dopo il ventesimo che arriva la prima vera occasione da gol. Il Tottenham va in ripartenza con Richarlison che calcia dal limite dell’area impegnando il nuovo portiere del Psg Chevalier.

Al 28’ riesce ai parigini il primo contropiede pericoloso con Dembélé che trova in profondità sulla sinistra Barcola che arriva a fondo campo e mette in mezzo, ma la palla è deviata in calcio d’angolo. Al 38’ la partita si sblocca. La Punizione di Vicario dalla metà campo trova la testa di Bentancur sulla sinistra che mette in mezzo. Dopo un rimpallo la palla arriva a Palhinha che prova a calciare ma trova uno straordinario Chevalier, ma sulla respinta Van de Ven è tutto solo e insacca a porta vuota. 1-0 Tottenham e il primo tempo finisce.

Psg-Tottenham, il secondo tempo — La ripresa comincia ancora con il Tottenham pericoloso. Richarlison si ritrova con la palla tra i piedi al limite dell’area. Riesce a girarsi e a calciare in porta ma Chevalier respinge. Subito dopo arriva il raddoppio degli Spurs. La punizione al limite dell’area di Pedro Porro trova Romero sul secondo palo che di testa la infila in diagonale con la complicità del portiere del Psg. Dopo 48 minuti il risultato è di 2-0.

Il Psg è così costretto a fare di tutto per provare a recuperare. Si fa più volte avanti, ma ogni volta trova una difesa del Tottenham molto solida. Riesce a bucarla una volta al 66’, quando Barcola trova il gol, che viene però annullato per fuorigioco di Fabian Ruiz. Per il resto, tutte le sortite offensive dei parigini sono respinte. Il Psg però non si arrende e alla fine trova la rete che riapre la partita. Al 84’ un cross di Dembélé è respinto, ma la palla arriva a Vitinha che appoggia a Lee che scaraventa un tiro violento all’angolino. Vicario non può nulla e gara riaperta. Gli ultimi minuti sono chiaramente un assedio del Psg. All’88’ un tiro di Mendes è respinto stoicamente di testa da Romero. Ma è al 93’ che arriva l’impensabile rete del pareggio. Ancora Dembélé è servito sulla fascia destra e questa volta il traversone trova la testa di Gonçalo Ramos che batte Vicario.

I calci di rigore: la Supercoppa ai parigini — I minuti regolamentari finisco così 2-2 e quindi la partita va ai rigori, non essendo previsti i supplementari. La lotteria dagli undici metri comincia come meglio non potrebbe per gli Spurs. Gol di Solanke ed errore di Vitinha danno subito il vantaggio ai londinesi. Tutto però gira dal terzo turno. Van de Ven si fa parare il suo tiro, mentre Tel calcia fuori il rigore successivo. I parigini non sbagliano più ed è Nuno Mendes a regalare alla sua squadra il primo trofeo stagionale. Ai rigori finisce 4-3 per il Psg.