E se la finale tra Psg e Tottenham fosse un film? Ecco quale sarebbe

Per una finale importante come quella tra parigini e londinesi, c'è bisogno di un lungometraggio altrettanto importante

Jacopo del Monaco 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 18:02)

Quale film si potrebbe abbinare alla finale di Supercoppa UEFA tra Psg e Tottenham, in programma domani sera alle ore 21:00? Le due squadre si contenderanno il primo trofeo stagionale e, per la nostra rubrica CineGol, serve un film importante per un match di questo calibro.

Psg-Tottenham, un film per la Supercoppa UEFA: il Cavaliere Oscuro Per una sfida importante come quella che andrà in scena domani sera al Bluenergy Stadium di Udine, c'è bisogno di un film altrettanto importante, ma soprattutto bello. Ecco perchè la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham sarà associata ad un lungometraggio che, secondo molti, viene considerato il migliore tra quelli sui supereroi: il Cavaliere Oscuro, diretto da Christopher Nolan, distribuito nelle sale cinematografiche nel 2008 nonché sequel di Batman Begins. Così come domani sera scenderanno in campo grandi stelle come Hakimi, K'varatskhelia, Vitinha, Vicario e Richarlison, anche il film di Nolan vanta di un cast importante: Christian Bale, il compianto Heath Ledger, Michael Caine, Morgan Freeman e Gary Oldman.

Il Paris Saint-Germain come Bruce Wayne/Batman I Campioni d'Europa del Psg, in questo caso, sono come Batman, alter ego del ricchissimo imprenditore Bruce Wayne interpretato da Christian Bale. Così come il vigilante di Gotham City, anche i parigi hanno ottime risorse economiche, visto che è di proprietà fondo sovrano del Qatar. Coi suoi quattro titoli vinti la scorsa stagioni, il Psg ha confermato la sua potenza tra le big del calcio europeo. L'obiettivo di Batman consiste nel vegliare su Gotham per portare a termine la missione e, cosa più importante, mantenere l'ordine in città. Allo stesso modo, la squadra allenata da Luis Enrique punta a vincere la Supercoppa UEFA per mantenere sia l'ordine all'interno del club che il proprio dominio in Europa.

Analogia tra gli Spurs e Joker — Ogni Batman che si rispetti ha il suo Joker e, per la finale di domani, il Tottenham ha proprio questa parte. La scorsa stagione è stata deludente per gli Spurs nonostante la vittoria dell'Europa League, che ha calmato un po' le acque. Allo stesso modo in cui il Joker magistralmente interpretato da Heath Ledger vuole portare caos e vedere il mondo in fiamme, il Tottenham farà di tutto per vincere la Supercoppa e, quindi, portare caos tra le fila dei parigini, mettendo scompiglio nell'ordine che hanno stabilito la scorsa stagione.

Si potrebbe anche dire che tra il Tottenham ed il mondo del cinema c'è una specie di analogia: nel 2008, la settima arte ha perso Heath Ledger, che per la sua performance nel Cavaliere Oscuro ha vinto l'Oscar postumo come miglior attore non protagonista; gli Spurs, ad inizio mese, hanno ceduto al Los Angeles FC il loro capitano Son, che ha chiuso i suoi 10 anni a Londra alzando l'Europa League.