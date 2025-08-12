Alle ore 21:00 di domani sera, il Paris Saint-Germain ed il Tottenham si affronteranno in occasione della finale di Supercoppa UEFA. La partita di domani, oltre al mettere in palio un trofeo importante, metterà di fronte una squadra francese ed una inglese. Vediamo, quindi, come sono andate le due nazioni nella competizione.
I numeri
Supercoppa UEFA, sfida tra francesi ed inglesi: chi ha fatto meglio?
Francia ed Inghilterra in Supercoppa UEFA, le statistiche—
Nella storia della Supercoppa Europea, nessuna squadra proveniente dalla Francia ha sollevato la coppa. Ad oggi, il Paris Saint-Germain è l'unico club transalpino ad aver giocato la finale e domani sarà la sua seconda volta: la prima risale all'edizione del 1996, quando ha partecipato in quanto vincitore della Coppa delle Coppa e ha perso la doppia sfida con la Juventus che, all'epoca, deteneva il titolo di Campione d'Europa. Nel 1993, l'Olympique Marsiglia ha vinto la Champions League contro il Milan, ma è stato escluso dalla finale di Supercoppa a causa del caso di corruzione VA-OM. Di conseguenza, i rossoneri hanno preso il posto del club francese nella doppia sfida contro il Parma.
L'Inghilterra, invece, può vantare di ben 10 Supercoppe UEFA conquistate nel corso della sua storia calcistica e davanti c'è solo la Spagna con 17 successi. Il Liverpool detiene il record nazionale di vittoria nella Supercoppa: 4, vinte nel 1977 contro l'Amburgo; 2001 battendo il Bayern Monaco; 2005 vincendo contro il CSKA Mosca; 2019 in una finale tutta inglese contro il Chelsea. Quest'ultimo club ha vinto 2 volte la competizione: 1998 contro il Real Madrid e 2021 vincendo ai rigori contro il Villarreal.
Ci sono altre quattro squadre inglesi nell'albo d'oro della competizione: Nottingham Forest nel '78 ed Aston Villa quattro anni dopo, che hanno vinto entrambe contro il Barcellona; Manchester United, sconfiggendo la Stella Rossa nel 1991; Manchester City, che due anni fa ha conquistato la Supercoppa battendo il Siviglia ai calci di rigore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA