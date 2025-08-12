Supercoppa UEFA, sfida tra francesi ed inglesi: chi ha fatto meglio?

Francia ed Inghilterra in Supercoppa UEFA, le statistiche

Nella storia della Supercoppa Europea, nessuna squadra proveniente dalla Francia ha sollevato la coppa. Ad oggi, il Paris Saint-Germain è l'unico club transalpino ad aver giocato la finale e domani sarà la sua seconda volta: la prima risale all'edizione del 1996, quando ha partecipato in quanto vincitore della Coppa delle Coppa e ha perso la doppia sfida con la Juventus che, all'epoca, deteneva il titolo di Campione d'Europa. Nel 1993, l'Olympique Marsiglia ha vinto la Champions League contro il Milan, ma è stato escluso dalla finale di Supercoppa a causa del caso di corruzione VA-OM. Di conseguenza, i rossoneri hanno preso il posto del club francese nella doppia sfida contro il Parma.