Psg-Tottenham, il percorso dei due club fino alla Supercoppa UEFA

In attesa della sfida tra Campioni d'Europa e vincitori dell'Europa League, ripercorriamo insieme le rispettiva cavalcate della scorsa stagione

Jacopo del Monaco 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 20:02)

Tra due giorni, il Psg ed il Tottenham si contenderanno la Supercoppa UEFA. Il palcoscenico del primo trofeo europeo della stagione sarà il Bluenergy Stadium di Udine. Aspettando che arrivi il giorno della finale, ripercorriamo i percorsi delle due squadre, che la scorsa stagione hanno vinto rispettivamente Champions League ed Europa League.

Psg-Tottenham in Supercoppa UEFA: il cammino dei Campioni d'Europa — La stagione 2024/2025 ha portato una novità nel calcio europeo: introduzione della league phase con successivo tabellone tennistico. Le partecipanti alla Champions adesso sono 36 ed ognuna gioca 8 partite. Il Paris Saint-Germain ha chiuso la sua league phase al 15° posto grazie ai seguenti risultati: 4 vittorie contro Girona, Salisburgo, Manchester City e Stoccarda; un solo pareggio contro il PSV; 3 sconfitte contro Arsenal, Atlético Madrid e Bayern Monaco.

Ai Play-off per gli ottavi, i parigini hanno spazzato via il Brest con un 10-0 tra andata e ritorno. Dagli ottavi alla semifinale, la squadra di Luis Enrique ha incontrato tutte squadre di Premier League: Liverpool, eliminato dopo i calci di rigore ad Anfield grazie a due parate di Gianluigi Donnarumma; Aston Villa, superando il turno per il rotto della cuffia; Arsenal, vincendo entrambe le partite. In finale, il Psg ha incontrato l'Inter e non c'è stata storia: 5-0 grazie a Hakimi, Doué (doppietta), K'varatskhelia, Mayulu e prima Champions della storia parigina.

Il percorso degli Spurs — Anche in Europa League partecipano 36 squadre ed il Tottenham, la scorsa stagione, è arrivato quarto nella league phase collezionando 17 punti: vittorie contro Qarabag, Ferencvaros, AZ Alkmaar, Hoffenheim ed Elfsborg; pareggi contro Roma e Glasgow Rangers; unica sconfitta contro il Galatasaray. Agli ottavi di finale, il club inglese ha incontrato nuovamente l'AZ e l'ha eliminato, poi ha superato ai quarti l'Eintracht Francoforte dopo l'1-1 in casa, mentre in semifinale ha vinto il doppio confronto contro il Bodø/Glimt. Nella finale tutta inglese contro il Manchester United giocata a Bilbao, il Tottenham ha vinto 1-0 grazie al gol di Brennan Johnson, portando a casa la terza Europa League della sua storia.