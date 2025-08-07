France Football sta svelando i candidati dei vari premi individuali a margine del Pallone d'Oro, iniziando da quelli per il Trofeo Cruijff e Yashin. Il primo se l'aggiudicherà il miglior allenatore sia nel calcio maschile che femminile. Il secondo, invece, andrà al miglior portiere. A differenza del Trofeo Kopa , l'Italia in questo caso risponde presente grazie a tre candidati: Antonio Conte, Enzo Maresca e Gianluigi Donnarumma .

Trofeo Cruijff, i candidati e le candidate

Dallo scorso anno, il quotidiano francese France Football assegna il Trofeo Johan Cruijff. Con questo premio individuale si vuole omaggiare l'omonima leggenda che ha rivoluzionato il mondo del calcio prima in campo e poi in panchina. Il riconoscimento lo riceve sia il miglior allenatore del calcio maschile che quello femminile. Lo scorso anno ha vinto Carlo Ancelotti, ex Real Madrid oggi ct del Brasile.

Per quest'anno, l'Italia può vantare di due presenze importanti grazie a Conte, allenatore del Napoli Campione d'Italia, e Maresca, vincitore della Conference League e del Mondiale per Club col Chelsea. Gli altri tre candidati sono: Luis Enrique, che ha vinto di tutto col Psg; Arne Slot, vincitore della Premier League col Liverpool; Hans Flick, Campione di Spagna col Barcellona.

Nel 2024, France Football ha consegnato il trofeo ad Emma Hayes, ex Chelsea ed ora ct della Nazionale femminile degli Stati Uniti. Anche per il calcio femminile, i candidati al premio individuale sono cinque, precisamente tre donne e due uomini. Ecco i nomi che puntano alla vittoria finale: Sonia Bompastor, allenatrice del Chelsea; Arthur Elias, ct del Brasile vincitore della Copa America; Justine Madugu; Renee Slegers, Campione d'Europa con l'Arsenal; Sarina Wiegman, ct dell'Inghilterra che ha vinto l'Europeo in Svizzera poche settimane fa.

Trofeo Yashin, candidati e candidate tra i pali — Dal 2019 viene assegnato anche il Trofeo Yashin, omaggio all'unico portiere vincitore del Pallone d'Oro. Alisson del Liverpool è stato il primo vincitore del riconoscimento, mentre due anni dopo l'ha ricevuto Donnarumma. Oggi Emiliano Martinez detiene il trofeo che, tra l'altro, ha vinto per due anni di fila. Da quest'anno, anche le calciatrici che ricoprono il ruolo di portiere potranno ricevere il premio.

I candidati per il calcio maschile sono:

Alisson (Liverpool);

Yassine Bounou (Al-Hilal);

Lucas Chevalier (Lille);

Thibaut Courtois (Real Madrid);

Gianluigi Donnarumma (Psg);

Emiliano Martinez (Aston Villa);

Jan Oblak (Atletico Madrid);

David Raya (Arsenal);

Matz Sels (Nottingham Forest);

Yann Sommer (Inter).

Per il calcio femminile, invece, le candidate sono:

Ann-Katrin Berger (Gotham FC);

Catalina Coll (Barcellona);

Hannah Hampton (Chelsea);

Chiamaka Nnadozie (Brighton);

Daphne van Domselaar (Arsenal).