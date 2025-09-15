Bundesliga, il punto dopo la 3° giornata: Bayern a punteggio pieno, prima W per il Leverkusen

Il ritorno nella massima divisione tedesca dell' Amburgo al momento è amaro. Con il 5-0 subito dal Bayern, i Dinosauri sono al penultimo posto con un solo punto, conquistato nella prima giornata. Zero le reti segnate, sette quelle subite: servirà ben altro per conquistare la salvezza. Stesso discorso per l' Heidenheim , ancora a secco di punti in questa stagione anche se c'è da dire che il calendario di certo non è stato magnanimo con i rossoblù (affrontate Wolfsburg, Lipsia e Borussia Dortmund).

Un altro club in difficoltà è il Borussia Monchengladbach. I bianconeroverdi stanno facendo una fatica enorme a trovare i tre punti e sono nei bassifondi della classifica dopo aver subito un pesante 0-4 in casa contro il Werder Brema. Mainz fermo a un punto ma la sensazione è che possa risalire la china visti i soli tre gol subiti in altrettante giornate. Due sconfitte consecutive per l'Union Berlino che aveva iniziato bene in Bundesliga vincendo e ora si ritrova con soli tre punti, discorso praticamente identico per realtà da cui ci si aspettava di più in queste prime partite come Stoccarda e Friburgo che si sono affrontate (1-3 per Grifo e compagni), stessi punti anche per l'Augsburg.