Tutto o quasi nella norma in Bundesliga dopo la 3° giornata. A comandare la classifica c'è il Bayern Monaco a punteggio pieno, unica squadra a realizzarlo finora in questa stagione. Sorprese Colonia e St. Pauli, al secondo posto insieme al Borussia Dortmund in quello che sembra sin dalle prime battute del campionato il vero duello per il titolo. Prima vittoria per il Bayer Leverkusen, ancora a secco Mainz, Borussia Monchengladbach, Amburgo e Heidenheim.
IL PUNTO SULLA BUNDES
Bundesliga, il punto dopo la 3° giornata: Bayern a punteggio pieno, prima W per il Leverkusen
Bayern Monaco on fire, tre le squadre all'inseguimento per ora—
Le prime tre giornate portano già una certezza: il Bayern Monaco resta sempre il club favorito per la vittoria finale. Altro largo successo contro l'Amburgo (5-0 con doppietta di Kane, quota cinque per lui) e punteggio pieno in solitaria. All'inseguimento ben tre club, di cui due sorprese. Il Borussia Dortmund resta l'antagonista principale dei bavaresi dopo lo 0-2 in casa dell'Heidenheim (in gol Guirassy e Beier, benissimo anche il St. Pauli vittorioso contro l'Augusta in casa per 2-1.
Manca l'impresa del punteggio pieno il Colonia dopo lo spettacolare 3-3 contro il Wolfsburg. Partita folle quella giocata in trasferta dai ragazzi di Lucas Kwasniok che trovano il pareggio al 90', subiscono il 3-2 due minuti più tardi e la riprendono al quattordicesimo di recupero. Seconda W consecutiva per il Lipsia, ora a sei punti dopo lo 0-1 a Mainz firmato da Bakayoko, prima vittoria stagionale per il Bayer Leverkusen contro l'Eintracht Francoforte.
Nonostante i due pareggi consecutivi il Wolfsburg è nella prima parte della classifica a cinque punti, Werder Brema in risalita e tra i migliori attacchi del campionato (otto gol fatti).
Impatto negativo dell'Amburgo al ritorno in Bundesliga, tre i club in sofferenza—
Il ritorno nella massima divisione tedesca dell'Amburgo al momento è amaro. Con il 5-0 subito dal Bayern, i Dinosauri sono al penultimo posto con un solo punto, conquistato nella prima giornata. Zero le reti segnate, sette quelle subite: servirà ben altro per conquistare la salvezza. Stesso discorso per l'Heidenheim, ancora a secco di punti in questa stagione anche se c'è da dire che il calendario di certo non è stato magnanimo con i rossoblù (affrontate Wolfsburg, Lipsia e Borussia Dortmund).
Un altro club in difficoltà è il Borussia Monchengladbach. I bianconeroverdi stanno facendo una fatica enorme a trovare i tre punti e sono nei bassifondi della classifica dopo aver subito un pesante 0-4 in casa contro il Werder Brema. Mainz fermo a un punto ma la sensazione è che possa risalire la china visti i soli tre gol subiti in altrettante giornate. Due sconfitte consecutive per l'Union Berlino che aveva iniziato bene in Bundesliga vincendo e ora si ritrova con soli tre punti, discorso praticamente identico per realtà da cui ci si aspettava di più in queste prime partite come Stoccarda e Friburgo che si sono affrontate (1-3 per Grifo e compagni), stessi punti anche per l'Augsburg.
