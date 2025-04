Buruk: “Vittoria meritata. Mourinho? Mi ha graffiato il naso, poteva evitare”

Così il tecnico del Galatasaray: "Penso che abbiamo iniziato la partita molto bene. I gol potevano essere molti di più. Dopo aver fatto i primi due, abbiamo sbagliato 3-4 occasioni che avrebbero potuto portarci un maggior vantaggio. Il gol degli avversari, secondo me, non era valido. La loro rete era viziata da un fuorigioco, ma in questo Paese abbiamo assistito a cose peggiori. Non credo che la line fosse tracciata perfettamente, ma ora vedrò bene con i miei collaboratori".

"Non siamo riusciti a dimostrarlo nella partita contro il Beşiktaş, ma vincere oggi è un fatto positivo dal punto di vista psicologico". Su Mourinho: "Non è successo niente tra me e lui. Ho fatto i complimenti agli arbitri, anche lui si è congratulato con me. È intervenuto da dietro mentre me ne andavo. Mi sono fatto un graffio sul naso. Non esagero, ma non è stata una cosa carina da fare. Avremmo dovuto stringerci la mano prima e dopo la partita, ma come ho detto, non è un gran problema. Non esagero con quello che è successo", così Buruk ai microfoni nel post partita del derby turco.