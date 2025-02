Galatasaray, la stoccata di Buruk a Mourinho: “The Crying One” è famoso per piangere

Buruk furioso: "Un arbitraggio disastroso, mani che tremano e decisioni assurde"

Il tecnico del Galatasaray non ha usato mezzi termini per commentare la direzione di gara. "A mio parere, non ricordo un arbitro così pessimo in un derby. Ha fermato la partita in continuazione, fischiando falli senza senso. Le decisioni che ha preso contro di noi, i cartellini, i falli concessi e non concessi, tutto era a nostro sfavore. Era evidente la pressione su di lui già prima della partita. Un arbitro così esperto, che ha diretto una finale, con le mani e i piedi che tremano... Tre volte ha portato il fischietto alla bocca senza motivo. Non ha mai ascoltato il quarto arbitro solo perché era turco. Mert Müldür ha toccato la palla con la mano da terra, come un giocatore di basket. Il quarto arbitro ha detto che era fallo di mano, ma lui non lo ha dato solo perché il quarto arbitro era turco. Gli ha anche detto in campo 'Non intervenire troppo'. Non ho mai visto una prestazione così pessima. Certo, a Fenerbahçe e al loro allenatore sarà piaciuto, perché ha fischiato tutti i falli a loro favore", ha tuonato Buruk.