I due truffatori avevano usato il metodo RIP DEAL per ingannare l'attaccante galiziano, ma alla fine sono entrambi finiti in manette
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Una storia che poteva finire male ma che poi ha avuto il lieto fine. Questa storia ha visto convolto l'attaccante del Cadice Lucas Perez. Il 37 enne galiziano è stato infatti recentemente derubato da due truffatori che, per avere diversi oggetti di valore che lo stesso attaccante aveva messo in vendita, lo avevano pagato con banconote false. Alla fine, però, entrambi sono stati arrestati.
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Cadice, avevano pagato Lucas Perez con banconote false: arrestate due personeGli agenti della Polizia Nazionale hanno arrestato due persone per aver truffato vittime per un totale di 340.000 euro utilizzando il RIP DEAL. Questo metodo consiste nel contattare persone che vendono beni di valore elevato e, con l'inganno, rubare i loro effetti personali mostrando denaro autentico ma consegnando in realtà banconote false al momento dell'acquisto.
🫀 Controlando las pulsaciones del #CádizLeganés.— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) May 24, 2026
💛 Lucas Pérez aprovecha el rechace para desatar la locura del @Cadiz_CF.#LALIGAHYPERMOTION | #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/y1Vk1d4hA9
Una delle vittime è stato Lucas Pérez, attaccante galiziano di 37 anni attualmente militante nel Cadice. Il calciatore ha incontrato in un paio di occasioni le due persone interessate all'acquisto della sua auto e di alcuni oggetti di valore, raggiungendo un accordo con entrambe le parti. I truffatori avevano effettuato l'acquisto consegnando una borsa contenente banconote contraffatte, 180.000 euro per beni di lusso e 160.000 euro come acconto per il veicolo.
Lucas Pérez aveva dichiarato lo scorso febbraio, all'inizio delle indagini, di aver pubblicato un annuncio per la vendita della sua auto e di alcuni oggetti di lusso di sua proprietà, ricevendo subito numerosi messaggi in merito. Alla fine ha acconsentito alla vendita ad alcune persone interessate, organizzando un incontro per discutere i termini della transazione. Dopo un'indagine approfondita, gli agenti sono riusciti a identificare e localizzare i due uomini, sequestrando 50.000 euro in contanti di provenienza sconosciuta trovati tra i loro effetti personali.
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