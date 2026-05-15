Liga, era al top nel Cadice: torna in 3' serie a La Coruña, ci rimette soldi e segna subito!

All’Estadio Municipal Castalia va in scena una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati d’animo completamente differenti. Il Castellón, sesto in classifica con 65 punti, è pienamente coinvolto nella corsa playoff e continua a coltivare anche una flebile speranza di promozione diretta, distante però sei lunghezze con sole tre giornate ancora da disputare. Situazione molto più delicata invece per il Cadice, diciottesimo a quota 39 e con appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Gli uomini di Imanol Idiakez arrivano al match in un momento estremamente complicato e hanno urgente bisogno di invertire una tendenza negativa che rischia di compromettere il finale di stagione. Guarda ora il match di Liga 2 GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Castellon

Qui Cadice

Ilsi presenta alla sfida con una situazione di classifica ancora favorevole, ma con la necessità di ritrovare immediatamente la vittoria dopo un leggero rallentamento nelle ultime giornate. La squadra di Pablo Hernández aveva costruito una lunga striscia positiva di sette risultati utili consecutivi, interrotta però dal pesante ko interno per 2-1 contro il Córdoba, una delle dirette concorrenti nella corsa playoff. Nell’ultimo turno è poi arrivato il pareggio per 1-1 sul campo del Ceuta, risultato che ha permesso comunque di mantenere il sesto posto.

Il Cadice arriva invece al Castalia nel momento più difficile della propria stagione. I numeri delle ultime settimane raccontano una squadra in piena crisi di risultati: appena un pareggio nelle ultime nove giornate e ben otto sconfitte incassate. L’unico punto conquistato in questo periodo è arrivato nel 2-2 contro il Cultural Leonesa, troppo poco per una formazione che ora vede la zona retrocessione sempre più vicina. Nell’ultimo turno è arrivato anche il ko casalingo per 1-0 contro il Deportivo, altra gara in cui il Cadice ha mostrato grosse difficoltà soprattutto nella costruzione offensiva.

Castellon-Cadice: probabili formazioni

Matthys; Mellot, Brignani, Jiménez, Alcazar; Santiago, Gerenabarrena, Ronaldo, Cipenga; Calatrava, Jakobsen.: Pablo Hernandez

Cadice (4-2-3-1): Gil; Diaz, Kovacevic, Fernandez, Climent; Ortuno, Gonzalez; Suso, A. Fernandez, Cordero; Garcia-Pascual. Allenatore: Imanol Idiakez

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