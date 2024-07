Caen, Mbappé diventerà azionista di maggioranza

A soli 25 Kylian Mbappè diventerà uno dei più giovani proprietari di un club calcistico in Europa. L'Enfant Prodige, dopo il trasferimento al Real Madrid, mette le basi anche per un futuro da imprenditore sportivo.

Caen, a Mbappè l'80% delle quote del club

Secondo quanto riportato da Le Parisien, Kylian Mbappè acquisirà la maggioranza delle azioni del Caen, squadra che milita in Ligue 2, investendo circa 15 milioni di euro, attraverso la Coalition Capital (il fondo di investimento della famiglia di Mbappé), per ottenere l'80% delle quote societarie del club. Oltre all'acquisto delle azioni, Mbappé si occuperà anche del risanamento dei debiti per garantire una stabilità finanziaria alla squadra della seconda divisione del calcio francese.