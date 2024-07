Real, Ancelotti: “Adattare Mbappé alla squadra non sarà un problema”

Approfittando dei soli 10 giorni di precampionato, Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista a "The Obi One", il podcast dell'ex calciatore John Obi Mikel, e ha parlato di ciò che si aspetta dal Real Madrid con Mbappé .

Il tecnico italiano, in presenza del nigeriano, ha innanzitutto fatto riferimento all'incontro con Kylian alla presentazione : "Gli ho detto solo due cose. Gli ho dato un caloroso benvenuto e gli ho detto di andare a riposare. Di andare in vacanza".

Sulla posizione in cui giocherà Mbappé, Ancelotti è stato molto chiaro. "Lo vedo giocare in attacco e l'attacco è molto largo, il campo è di 68 metri e gli attaccanti devono coprirlo. Se mi chiedi dove ha giocato Vinícius la scorsa stagione, beh, non ha giocato come ala sinistra. La chiave per avere un buon gioco offensivo è la mobilità dei giocatori, quindi a volte può giocare a sinistra, a volte al centro".