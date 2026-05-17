Finale folle, quello di ieri al Celtic Park, tra i padroni di casa del Celtic e gli ospiti, l'Heart of Midlothian. La partita, all'ultima giornata del campionato scozzese, era decisiva per la vittoria del titolo, alla fine conquistato dal Celtic con un 3-1 finale. Il sogno degli Hearts, quindi, si è interrotto e nel finale migliaia di tifosi hanno invaso il campo dando vita a scende di violenza e tensione.

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Celtic-Hearts: il sogno infranto

Invasione di campo e aggressione ai calciatori

Per potersi aggiudicare un titolo storico, che mancava in bacheca da ben 66 anni, alla squadra di, bastava un pareggio. L'Heart è stato primo in classifica per buona parte della. Per tutta la stagione quella degli Hearts è stata una incredibile favola che aspettava solo di concludersi con un lieto fine. La gara sembrava indirizzarsi in direzione favorevole grazie al gol di testa dial 43°, ma il pareggio di Engels su rigore e le reti di Maeda all'87° e diall'ottavo minuto di recupero hanno infranto il sogno. E regalato al Celtic il suo 56° titolo nazionale, il quinto consecutivo. A quel punto, però, la situazione è degenerata.Subito dopo il terzo gol, infatti, centinaia di tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco . Dalle celebrazioni si è rapidamente passati alle aggressioni ai danni dei giocatori avversari. In particolare del capitano, Shankland, colpito con pugni e calci. Il giocatore, assieme a diversi dei suoi compagni, è stato accompagnato fuori dal campo sotto scorta della polizia.

A causa del clima ostile, inoltre, i giocatori degli Hearts sono andati via dal Celtic Park senza prendere parte alle interviste del post-partita e molti sono saliti sul pullman senza nemmeno cambiarsi, con ancora le divise addosso.

Club statement: Events at Celtic Park



🔗 https://t.co/cnToHBofbr pic.twitter.com/85sfxkAN4U — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) May 16, 2026

La condanna degli Hearts

Il club di Edimburgo ha rilasciato un duro comunicato stampa nel quale hanno definito i fatti "vergognosi" e ha sottolineato come "profondamente inquietante" il trattamento che è stato riservato a calciatori e staff. "L'Heart of Midlothian condanna fermamente le vergognose scene avvenute questo pomeriggio al Celtic Park, che hanno ancora una volta messo in imbarazzo il calcio scozzese", si legge, sempre nel comunicato. Su quanto accaduto, nel confuso finale di gara, sta anche indagando la polizia scozzese per accertare meglio le responsabilità.

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