Dopo aver raggiunto l'apice della loro carriera in patria o nel continente europeo, diversi giocatori proveniente dal Brasile hanno fatto tappa negli Stati Uniti

Jacopo del Monaco 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 14:22)

Diversi calciatori brasiliani hanno giocato, nella loro carriera, in MLS o NASL. Dopo aver raggiunto il prime della loro esperienza calcistica in patria o nel continente europeo, grandi nomi del calcio brasiliano hanno voluto provare l'esperienza statunitense. Tra leggende del calcio ed ex della nostra Serie A, ecco alcuni giocatori nati in Brasile approdati anche negli Stati Uniti.

Calciatori brasiliani tra MLS e NASL Quando si pensa in calciatori nati in Brasile che hanno vestito le maglie di squadre degli Stati Uniti, il primo che viene in mente è Pelé. Dopo aver scritto la storia del calcio con la Seleçao e col Santos, O Rei giocò per i New York Cosmos. La squadra militava in NASL, all'epoca la massima competizione statunitense. Pelé giocò nella Grande Mela gli ultimi 3 anni della sua carriera, vincendo il campionato nel 1977. Con lui, oltre a grandi nomi come Franz Beckenbauer e Giorgio Chinaglia, c'era anche il connazionale Carlos Alberto, il quale vestì anche la maglia dei California Surf. Quest'ultimo, coi New York Cosmos, vinse ben 4 volte la NASL, di cui tre di fila (dal 1978 al 1980).

Alexandre Pato con la maglia dell'Orlando City.

Oggi, invece, la massima competizione calcistica negli States è la Major League Soccer. Diversi giocatori europei e sudamericani hanno disputato e anche vinto il campionato: David Beckham coi Los Angeles Galaxy; Giovinco coi canadesi del Toronto; Gareth Bale e Giorgio Chiellini col Los Angeles FC. Tra i brasiliani che hanno giocato in MLS, ce ne sono ben tre che hanno indossato la stessa maglia: gli ex Milan Kaká ed Alexandre Pato e l'ex Roma e Real Madrid Julio Baptista, infatti, hanno giocato per l'Orlando City. Altri calciatori provenienti dal Brasile che hanno provato l'esperienza americana sono l'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, che nel 2014 giocò in prestito a Toronto, e l'ex centrocampista dell'Olympique Lione Juninho Pernambucano, il quale vestì per soli cinque mesi la maglia dei New York Red Bulls.