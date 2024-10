Calcioscommesse, Paquetà rischia una squalifica a vita

L'ex centrocampista del Milan, attualmente al West Ham, è sotto inchiesta per presunte scommesse illegali e rischia una squalifica a vita

Vincenzo Bellino Redattore 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 17:12)

Lucas Paquetá, stella del West Ham ed ex calciatore del Milan, è al centro di una tempesta giudiziaria che potrebbe mettere seriamente a rischio il suo futuro nel mondo del calcio. Il giocatore brasiliano è stato infatti coinvolto in un'indagine condotta dalla Football Association (FA) inglese, che lo accusa di aver partecipato a un giro di scommesse sospette.

L'indagine della FA e il telefono sospetto — Nelle ultime settimane la Football Association (FA) ha restituito a Lucas Paquetá il suo telefono personale che era stato sequestrato un anno fa per via di un'inchiesta riguardante alcune scommesse sospette legate a quattro ammonizioni rimediate dall'ex Milan. Le puntate incriminate sarebbero state piazzate dal Brasile, luogo di nascita del centrocampista. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, la FA ha analizzato il dispositivo per ben otto settimane, cercando eventuali messaggi compromettenti o movimenti bancari che potessero collegare Paquetá a queste attività illecite.

La situazione è precipitata quando, una volta rientrato in possesso del suo vecchio telefono, Paquetá ha deciso di gettarlo via, complicando ulteriormente un caso già molto delicato. La FA ha infatti richiesto nuovamente il dispositivo per approfondire ulteriormente le indagini, ma il calciatore non ha potuto fornirlo, causando un rallentamento delle investigazioni.

Paquetà rischia una squalifica a vita — La FA ha successivamente accusato Paquetá di aver ostacolato le indagini, un’accusa che si aggiunge a quelle già pendenti di scommesse illegali e mancata collaborazione, emerse in due diverse occasioni nel maggio scorso. Le partite sospette risalgono al periodo tra novembre 2022 e agosto 2023, durante le quali il West Ham ha affrontato Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth.

L'udienza sul caso è fissata per marzo 2024, ma è possibile che un verdetto non arrivi prima dell'estate 2025. Nel frattempo, Lucas Paquetà potrebbe continuare a giocare per il West Ham fino al termine della stagione. Tuttavia, una condanna rischierebbe di porre fine alla carriera del talentuoso brasiliano, classe 1997, con l'ipotesi di una squalifica a vita che aleggia sempre più minacciosa.