London derby, Paqueta vuole esserci: ma poi cancella il post sui social…

Domenica 11 febbraio alle 15.00 London derby per l'Arsenal reduce dal successo sul Liverpool capolista. "Trasferta" sul campo del West Ham, che è settino in Premier League con 13 punti in meno dei Gunners...

Antonino Domsambataro

Lucas Paqueta ha anticipato un ritorno del West Ham prima dell'Arsenal con un post sui social media cancellato. il passaggio di Declan Rice dagli Hammers ai Gunners ha aggiunto tensione fra i tifosi e rivalità alla sfida londinese.

Il West Ham spera nella terza vittorie sull'Arsenal dopo il 3-1 e il 2-0 in Coppa di Lega e Premier League

Ma nell’ultimo mese gli Hammers hanno perso un pò di forza in attacco senza il loro talismano Lucas Paqueta. Potrebbero però esserci delle buone notizie per il West Ham: dopo la sconfitta di domenica contro il Manchester United, David Moyes ha rivelato che potrebbe accogliere di nuovo Paqueta entro "le prossime due settimane".

Lo stesso Paquetà ha anticipato un ritorno del West Ham prima dell'Arsenal con un post cancellato sui social. Per fortuna, Hammers News è riuscita a ottenere uno screenshot del post prima che venisse misteriosamente cancellato. Andando su X, Paqueta ha pubblicato una foto di se stesso in completo equipaggiamento da allenamento del West Ham al Rush Green mentre si allenava nella palestra degli Hammers. Accanto agli emoji del timer, del pallone da calcio, del cuore, dei martelli e delle mani in preghiera, ha detto: “Non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo! Non manca molto tempo".

Il brasiliano cancella il messaggio di speranza

I fan del West Ham sanno che Moyes è un pignolo nel tenere nascoste le notizie sulla squadra e sugli infortuni. Lo scozzese è molto della vecchia scuola in questo senso: potrebbe essere questa l'idea dietro alla cancellazione del suo post da parte di Paquetà. Ma per come funziona il calcio moderno, non c'è alcuna possibilità che Mikel Arteta e l'Arsenal non sappiano prima della partita se Paquetà sarà disponibile o meno per il West Ham. O forse Paqueta non ha voluto alimentare le speranze dei tifosi con l'incarico, visto che è ancora lontano dal ritorno?

