Una serie terribile di infortuni ha costretto ormai l'ex giocatore a porre fine alla sua carriera prima di quanto avrebbe voluto

Mattia Celio Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 17:00)

A soli 29 anni Callum Johnson è costretto ad appendere gli scarpini al chiodo. L'ormai ex giocatore, di ruolo terzino destro, ha deciso di porre fine alla sua attività agonistica a causa dei numerosi infortuni che ormai da anni lo stavano tenendo lontano dal campo. Il classe '96 ha ufficializzato la sua decisione attraverso un comunicato diffuso dal Gateshead, squadra della National League (5^serie inglese), a cui si era unito all'inizio della stagione.

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Callum Johnson, a soli 29 anni si ritira il difensore inglese: "ho imparato moltissimo durante la mia carriera" — La carriera di Callum Johnsonfinisce qui. A soli 29 anni. L'ex terzino destro ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a causa dei numerosi infortuni che da tempo non gli davano tregua. Dopo oltre 300 presenze in carriera, l'ormai ex calciatore inglese è stato costretto a dire basta, molto prima di quanto avesse voluto. Cresciuto nel settore giovanile del Middlesbrough, non ha mai esordito in prima squadra.

Nell'agosto del 2017 è entrato a fare parte dell'Accrington Stanley dove ha impressionato a tal punto che già nel gennaio dell'anno dopo la squadra di League Two ha deciso di ingaggiarlo a titolo definitivo. Con gli Stans Johnson ha collezionato 119 presenze prima di trasferirsi al Portsmouth nel settembre 2020. Qui l'avventura non fu memorabile tanto che un anno dopo viene ceduto in prestito al Fleetwood Town dove mette a segno 4 reti in 39 presenze.

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Nell'estate del 2022 Johnson si è trasferito in Scozia, al Ross County, dove ha avuto modo di esordire nella Scottish Premiership. Con gli Staggiues scenderà in campo 21 volte, prima di rientrare in patria già a gennaio 2023, destinazione Mansfield Town. Qui otterrà la promozione in League One (terza divisione), al termine di uno stagione in cui si rivelò uno dei giocatori chiave.

Nel 2024 si trasferisce al Bradford City dove vi rimane una sola stagione a causa dei numerosi infortuni. Ultima sua squadra, appunto, è stata il Gateshade con il quale, prima di annunciare il ritiro, è sceso in campo appena 10 volte. Una volta saputa la notizia, i Tynesiders hanno reso omaggio al difensore con un comunicato: "Tutti al Gateshead desiderano ringraziare Callum per il suo contributo durante il periodo trascorso a Tyneside e gli augurano buona fortuna per la pensione e per il futuro".

La commovente dichiarazione di Johnson — "Non avrei mai immaginato di fare un annuncio del genere a 29 anni. Tuttavia, chi mi conosce o ha seguito il mio percorso sa che ho subito 14 infortuni muscolari nelle ultime due stagioni e mezzo. Sebbene alla fine abbiamo scoperto la causa dei continui infortuni muscolari, il mio corpo non è più in grado di continuare a giocare. A tutti i tifosi di ogni club in cui ho giocato, sia quando disputavo 40 partite a stagione nel mio periodo migliore, sia negli ultimi anni, quando ho fatto tutto il possibile per tornare in forma e ho mostrato in campo sprazzi di quello di cui ero capace, grazie per il vostro supporto.

A tutti i giocatori con cui ho condiviso lo spogliatoio, ho incontrato dei professionisti di altissimo livello, ho imparato moltissimo durante la mia carriera e ho stretto amicizie che dureranno per sempre. In bocca al lupo per il resto delle vostre carriere. Ringrazio i dirigenti e lo staff che hanno riposto la loro fiducia in me, ho sempre fatto tutto il possibile per ripagare la vostra fiducia sul campo."

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