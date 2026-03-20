Prima del prossimo match, il club spagnolo distribuirà ai tifosi 3.500 paia di "calzini spaiati" e 11 bambini saranno in campo

Francesco Intorre 20 marzo - 16:30

Domani, 21 marzo, non sarà una giornata qualunque. Sarà la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. Il Leganes ha deciso, per sensibilizzare sul tema, di lanciare un'iniziativa speciale e commovente. L'evento organizzato dalla società spagnola si svolgerà prima della partita contro l'AD Ceuta FC. Il club ha deciso di scendere in campo per l'inclusione, grazie anche all'aiuto di varie fondazioni (MiVet, Lowi e Fundación Garrigou). Ma non sarà solo un'iniziativa riservata ai calciatori. I tifosi che si recheranno allo stadio riceveranno in regalo uno paio di calzini spaiati, che è diventato uno dei simboli principali di questa giornata di sensibilizzazione.

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I distributori speciali al Butarque — Il club metterà a disposizione 3.500 paia di calzini spaiati, che verranno distribuiti a tutti gli accessi dell'Estadio Municipal de Butarque. Ma a consegnarli non saranno dei semplici steward. Nelle varie entrate ci saranno i giovani della Fundación Garrigou, un'entità dedicata proprio a promuovere l'inclusione e la formazione delle persone con disabilità intellettiva. Un modo concreto per rendere questi ragazzi assoluti protagonisti dell'evento, mettendoli a diretto contatto con la tifoseria.

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Il sogno sul prato verde e il messaggio del club — La parte più emozionante di questa iniziativa, tuttavia, sarà l'esperienza che vivranno alcuni piccoli tifosi. Ben 11 bambini e bambine di questa fondazione scenderanno in campo e parteciperanno alla foto ufficiale pre-partita insieme ai giocatori del Leganes, vivendo un momento che ricorderanno per tutta la vita. Ancora una volta il calcio, in quanto sport e fenomeno di massa, ci ha ricordato quanto sia importante l'inclusione e la sensibilizzazione su certi temi. Con questo gesto, il club spagnolo ha riaffermato il proprio impegno, dimostrandosi una delle società che più lavora per rendere il calcio un ambiente sempre più accogliente, inclusivo e vicino a tutti.

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