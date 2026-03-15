La squadra di Madrid sembra essere precipitata in una crisi senza fine: anche con la rosa più pagata della seconda divisione spagnola, i biancoblu sono nella zona calda del fondo classifica

Pietro Rusconi Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 20:16)

Marzo è il mese in cui si inizia ad entrare nella fase calda della stagione. Da qua in poi si decidono le sorti delle squadre impegnati nei vari campionati europei di prima e seconda divisione. In Liga 2 c'è un caso particolarmente preoccupante di un club vicino ad un altro esito negativo della stagione. Infatti, il Leganes ha concluso la stagione passata con una retrocessione dalla Liga alla seconda divisione spagnola.

La stagione in Liga 2 non ha sistemato nulla, anzi, la situazione è solo che peggiorata. Le motivazioni del declino del club di Madrid sono varie e molteplici, ma su tutte c'è lo scarso rendimento di quella che è la rosa con gli ingaggi più alti dell'intero campionato. Proprio i calciatori del Leganes sono finiti nell'occhio del ciclone per tifosi e media, creando parecchie tensioni.

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La nevrosi dei calciatori del Leganes — Recentemente è accaduto un episodio particolarmente illuminante sul periodo difficile attraversato dal club madrileno. Durante Leganes-Real Valladolid, il carico emotivo è arrivato alle stelle e il numero 10 dei madrileni Juan Cruz non ha esitato a rispondere agli attacchi dei propri tifosi. Il talentuoso giocatore infatti sta avendo una stagione incredibilmente sotto tono, fornendo 1 solo assist in tutto il campionato. All'origine di questa underperfomance, ci sarebbe un mancato trasferimento estivo voluto da Cruz dopo la retrocessione del club (nonostante un lauto rinnovo giunto dopo).

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Al termine della sfida (persa dal Leganes per 3-2), il calciatore spagnolo ha così rivolto dei gesti irrispettosi al proprio pubblico, insultandoli pesantemente. I supporter madrileni non comprendono più l'utilizzo di un giocatore ormai ininfluente nel gioco e peggiore rispetto ad altri compagni di reparto come Duk (4 reti e 3 assist).

Il Leganes è in un momento di crisi da cui non riesce ad uscire, mantenendo attivo lo spettro della retrocessione. I coltivatori di cetrioli infatti hanno conquistato solo 2 punti nelle ultime 5 partite. Attualmente il club di Madrid è a sole 2 lunghezze sopra l'Huesca quartultimo (la zona retrocessione attiene le ultime 4 classificate) e tutti sperano che l'esito possa essere diverso dall'anno scorso.

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