Uno dei match disputati nel corso del weekend da poco passato ha messo di fronte il Leganés e l'Eibar. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 29 della Liga 2, vale a dire la seconda divisione del calcio spagnolo. I due club si sono affrontati domenica 8 marzo nel tardo pomeriggio e, presso l'Estadio Municipal de Butarque, l'Eibar ha avuto la meglio. La squadra allenata Beñat San José, infatti, ha vinto di misura grazie all'autorete dell'attaccante Diego García. Per il club dei Paschi Baschi, tra l'altro, si tratta di una vittoria importante conquistata in trasferta, evento che non accadeva da diversi mesi.