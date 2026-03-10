Uno dei match disputati nel corso del weekend da poco passato ha messo di fronte il Leganés e l'Eibar. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 29 della Liga 2, vale a dire la seconda divisione del calcio spagnolo. I due club si sono affrontati domenica 8 marzo nel tardo pomeriggio e, presso l'Estadio Municipal de Butarque, l'Eibar ha avuto la meglio. La squadra allenata Beñat San José, infatti, ha vinto di misura grazie all'autorete dell'attaccante Diego García. Per il club dei Paschi Baschi, tra l'altro, si tratta di una vittoria importante conquistata in trasferta, evento che non accadeva da diversi mesi.
Liga 2
L’Eibar batte il Leganés 0-1 e torna a vincere in trasferta dopo ben dieci mesi
La ventinovesima giornata della Serie B Spagnola ha regalato ai tifosi dell'Eibar un risultato incredibile, ma non si parla del punteggio in sé visto che il club dei Paesi Baschi ha vinto 0-1. In questo caso, la grande conquista riguarda l'aver portato a casa i tre punti vincendo lontano dalle mura amiche dello Stadio Municipale Ipurua. Gli Armeros, con la vittoria di misura in casa del Leganés, sfatano un tabú che, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, durava da ben 10 mesi. Infatti, l'ultima vittoria dei rossoblù in una trasferta di campionato risale allo 0-2 del 12 maggio contro il Granada con reti di José Corpas e Jon Guruzeta.
Grazie a questa vittoria esterna, l'Eibar ha vinto la sua seconda partita di fila in campionato dopo quella contro il Cadice (3-1) giocata il 1° marzo. Con i tre punti conquistato, gli Armeros salgono a quota 41 punti ed ora occupano la decima posizione in classifica. Per di più, sono a -7 dalla zona Play-off e la vittoria di domenica potrebbe essere importante per la squadra di Beñat San José per pote provare ad avvicinarsi a quelle zone della classifica. Il Leganés, dal canto suo, resta al diciassettesimo posto con i suoi 34 punti, facendo attenzione alla zona retrocessione visto che ha soltanto tre punti in più rispetto all'Huesca diciannovesimo.
