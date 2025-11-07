Il gesto del Leganés: insieme ai tifosi aiuta un bambino affetto da distrofia

Di recente, grazie al contributo di tutti, si è arrivati alla cifra di denaro che ha permesso al bambino di ottenere la sedia a rotelle

Jacopo del Monaco 7 novembre - 18:45

Il Leganés, squadra che milita nella seconda divisione spagnola, ed i propri tifosi hanno unito le loro forze per una causa molto importante. Il club e tutta la tifoseria, infatti, da diversi anni stanno aiutando Uriel Morales, bambino nonché tifoso biancoblu affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Di recente, questo grande gesto di solidarietà ha raggiunto un importante traguardo, visto che ora Uriel potrà finalmente ottenere una sedia a rotelle.

Il Leganés ed i tifosi insieme per un bambino malato di distrofia muscolare — Uriel Morales, legato al club spagnolo da circa otto anni attraverso diverse iniziative, nel mese di febbraio ha subito una caduta che ha aggravato la sua situazione di salute. Sul sito Gofund.me, piattaforma utilizzata per le raccolte fondi a scopo benefico, la madre del bambino, Maria Luisa, ha lanciato un appello per arrivare alla cifra pari a 34mila euro, che servono per l'acquisto di una sedia a rotelle. Il piccolo tifoso soffre della distrofia muscolare di Duchenne, una rara malattia genetica che colpisce un bambino su 5mila. Questa malattia aggrava in maniera drastica le aspettative di vita. Sui propri canali social, il Leganés ha diffuso la raccolta fondi e non è mancata la risposta della tifoseria.

In pochi giorni, infatti, sono stati donati quasi 20mila euro più altri 9659 grazie alla curva del club, che ha distribuito braccialetti solidali durante la partita contro il Burgos, ed alla colletta che la Federación de Peñas ha organizzato. Il club della seconda divisione spagnola, poi, ha completato la raccolta fondi mettendo i 10mila euro che mancavano.

Grazie a questa grande unione tra calcio e solidarietà, il piccolo Uriel può finalmente ottenere la sedia a rotelle. Così, potrà affrontare il suo percorso con nuova speranza. Sui social, il Leganés ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla collaborazione ed alla raccolta fondi.