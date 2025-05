Brutte immagini quelle che arrivano dall'Estadio de la Ceramica, impianto del Villarreal. Una sconfitta che riduce al lumicino la chance di salvezza del Leganés è causa di grande agitazione

Alessandro Savoldi 15 maggio - 13:30

Momenti di grande tensione in casa Leganés. Dopo la brutta sconfitta in trasferta contro il Villarreal per 3-0 i tifosi hanno aspettato la squadra all’uscita dallo stadio. Una scelta che ha portato a scene poco edificanti, con un faccia a faccia tutt’altro che diplomatico.

Leganés, per salvarsi ora serve un miracolo — La stagione del Leganésha preso una brutta piega dopo la sconfitta sul campo del Villarreal. Reduci da una serie di risultati utili, i Pepineros sono inciampati in una giornata storta, chiusa con un pesante 3-0. Per la squadra, allenata da Borja Jiménez, è un esito drammatico, che rende davvero complicata la lotta salvezza. A due partite dal termine de LaLiga è a quattro punti dall’Alaves, prima squadra che in questo momento scamperebbe la retrocessione. Nelle prossime due il calendario sorride al Leganés, che affronterà Las Palmas e Valladolid, rispettivamente penultima e ultima, sostanzialmente certe della retrocessione. Un risultato diverso nella partita di ieri avrebbe dunque lasciato buone chance di salvezza: non è andata come sperato dai tifosi.

🚨 AMPLIACIÓN I Varios aficionados del Leganés increpan e insultan a su equipo a la salida de la Cerámica: "Basura"

⤵️ El equipo madrileño ha caído por 3-0 ante el Villarreal y tiene muy complicado conseguir la permanenciahttps://t.co/Xln8OGzY5h

— Carrusel Deportivo (@carrusel) May 14, 2025

Il faccia a faccia tra Neyou e i tifosi — Proprio i tifosi hanno dato spazio a tutta la loro frustrazione aspettando la squadra fuori dall’Estadio de la Ceramica. All’uscita dei giocatori qualcuno ha esagerato con le parole, infastidendo non poco parte del team. In un video che sta circolando sui social appare particolarmente irritato il centrocampista Neyou. Al Leganés da tre anni, il camerunense si è sentito chiamare ‘basura’, che vuol dire ‘spazzatura’. Un termine infelice, che il giocatore non ha accettato.

Nel video della pagina Carrusel Deportivo si vede come si sia reso necessario l’intervento di diversi compagni di squadra e agenti di polizia per fermare Neyou, intenzionato a dirigersi verso i tifosi. A due giornate dal termine, nonostante i quattro punti di distacco, il Leganés può ancora riuscire nel miracolo: per salvarsi, però, dovrà dimenticare in fretta quanto accaduto dentro e fuori dal campo contro il Villarreal.