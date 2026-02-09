Il difensore centrale della squadra spagnola ha iniziato la sua seconda avventura coi Leones in una maniera molto particolare

Jacopo del Monaco 9 febbraio - 11:02

Nel corso della sessione invernale del calciomercato, il Real Zaragoza ha rinforzato il reparto difensivo ingaggiando di nuovo Jawad El Yamiq. Nato in Marocco nel 1992, ricopre il ruolo di difensore centrale e fino al termine di gennaio ha giocato in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Najma, attualmente ultimo nella classifica della Saudi Pro League con soli 5 punti. Tornato nel club in cui ha disputato la seconda parte della stagione 2019/2020, nella giornata di ieri il marocchino ha fatto il suo secondo esordio coi Leones nella partita contro l'Eibar valevole per la venticinquesima giornata della Liga 2, ovvero la seconda divisione spagnola. Con la sua prestazione, ha praticamente deciso l'incontro di ieri terminato 1-1.

Real Zagaroza, l'esordio di El Yamiq: una "tripletta" atipica — Nel corso della sua carriera, El Yamiq ha avuto modo di giocare in Italia tra il 2018 ed il 2020, visto che ha vestito le maglie di Genoa e Perugia e, con quest'ultimo club, ha segnato la sua unica rete italiana nella partita di Serie B con il Padova. Dopo aver giocato per il Real Zaragoza da gennaio a giugno del 2020, il difensore centrale passa al Real Valladolid dove gioca fino al 2023. In seguito, si trasferisce in Arabia Saudita vestendo le maglie di Al-Wehda ed Al-Najma. Terminata la sua avventura in Medio Oriente, torna a giocare per i Maños.

El Yamiq, ieri, ha giocato la prima partita della sua seconda esperienza coi Leones nella partita di campionato contro l'Eibar. Al minuto 26, proprio lui sblocca la partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Durante la seconda frazione di gioco, per la precisione al 55', il difensore marocchino realizza un autogol avendo deviato la palla nel tentativo di intercettare il cross di un calciatore avversario.

Nei minuti di recupero, poi, ha commesso fallo colpendo la spalla di un avversario e l'arbitro l'ha ammonito. Tuttavia, le smorfie di dolore dell'avversario e l'intervento del VAR hanno portato il direttore di gara a cambiare colore del cartellino, passando da giallo a rosso. Per quanto accaduto, il Zaragoza ha annunciato sul proprio sito che farà ricorso per annullare la squalifica di El Yamiq.