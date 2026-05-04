Eduardo Camavinga torna al centro dell’attenzione dopo l’episodio che ha segnato il quarto di finale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco, una sfida che ha poi condizionato pesantemente il cammino europeo dei blancos. Il centrocampista francese, come riportato da Mundo Deportivo, ha fatto una vera e propria confessione pubblica sull’episodio che ha cambiato la partita: il cartellino rosso ricevuto nei minuti finali, in una fase in cui il risultato era ancora in bilico e il Real Madrid cercava la qualificazione.

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Camavinga chiude i social, il racconto del francese

Camavinga ha ammesso senza esitazioni le proprie responsabilità, sottolineando come la sua espulsione abbia avuto un impatto decisivo sull’andamento della gara. Il doppio giallo, arrivato nel momento più delicato del match, ha lasciato il Real Madrid in inferiorità numerica, permettendo al Bayern di prendere il controllo della situazione e indirizzare la qualificazione.

Il giocatore francese ha espresso forte rammarico per quanto accaduto, assumendosi completamente la colpa e rivolgendo un messaggio ai tifosi madridisti. Le sue parole sono state caratterizzate da un tono di autocritica molto netto, segno di quanto l’episodio abbia pesato anche a livello personale.

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“Mi assumo la responsabilità dell’accaduto. È un errore che non può succedere in una partita di questo livello, soprattutto in una competizione come la Champions League. Ho deluso la squadra in un momento decisivo e me ne dispiace profondamente. Dobbiamo imparare da questi episodi per non ripeterli più in futuro”, è il senso del messaggio riportato dalla stampa spagnola.

"Ho chiuso i social dopo la partita per ritrovare la calma e la pace. Spesso questo mondo è cattivo, ho preferito fare questa scelta e dedicarmi solo al Real Madrid".

L’episodio contro il Bayern rappresenta uno dei momenti chiave della stagione di Camavinga, che ha vissuto un’annata fatta di alti e bassi, alternando prestazioni convincenti a momenti di difficoltà. La sua espulsione è stata considerata uno degli snodi decisivi della doppia sfida europea, poi vinta dai tedeschi. Ora per il centrocampista e per il Real Madrid è tempo di voltare pagina, ma con la consapevolezza che errori di questo tipo possono avere un peso enorme nelle competizioni di altissimo livello.

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