Dopo i 21 giorni con il Karmiotissa, Camoranesi ci riprova: firmerà con l’Anorthosis Famagusta

Accordo annuale per l'ex centrocampista della Juventus.

Mauro Camoranesi, centrocampista Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, si sta distinguendo per una carriera da allenatore alquanto particolare. L'italo-argentino, infatti, è stato allenatore (o vice) di ben 5 squadre negli ultimi 4 anni , ma è nel corso di questa stagione che si stanno verificando le dinamiche più singolari.

Dopo un solo anno a Malta, sulla panchina del Floriana, l'ex centrocampista ha deciso di cambiare vita e trasferirsi nell'isola di Cipro. Lì ha firmato per il Karmiotissa, squadra di cui è stato alla guida per appena due partite. Infatti, Camoranesi è durato soltanto 21 giorni dal momento della conclusione dell'accordo. È stato poi lo stesso Karmiotissa, attraverso un comunicato, ad annunciare la risoluzione del contratto di comune accordo: "Il Karmiotissa FC informa di aver accolto la volontà dell'allenatore Sig. Mauro Camoranesi di tornare in Italia e questo pomeriggio entrambe le parti hanno provveduto a chiudere la nostra collaborazione. Auguriamo il meglio a mister Camoranesi sia a livello professionale che personale".