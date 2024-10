Camoranesi lascia il Karmiotissa in 21 giorni: non è la prima volta, a Marsiglia durò meno

Dura soltanto 21 giorni l'esperienza di Mauro German Camoranesi con il Karmiotissa, in Cipro. A Marsiglia durò solo una settimana.

Vecchia conoscenza del calcio italiano, Mauro German Camoranesi continua a dedicare la sua vita al calcio. L'ex centrocampista, infatti, da diversi anni veste i panni di allenatore in giro per il mondo, tra Cipro, Slovenia, Malta e altri mondi particolari. Almeno per il calcio. Appena 20 giorni fa, proprio nell'Isola di Cipro, Camoranesi firmava con il Karmiotissa, squadra che milita nel massimo campionato cipriota.