Cipro, Camoranesi è il nuovo allenatore del Karmiotissa

Dopo l'esperienza nel campionato maltese alla guida del Floriana, Mauro German Camoranesi riparte da Cipro, dal Karmiotissa FC

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre 2024 (modifica il 3 ottobre 2024 | 11:06)

Nuova avventura in panchina per l'ex calciatore della Juventus Mauro German Camoranesi. L'oriundo italo-argentino allenerà il Karmiotissa, club che milita nella A' Katīgoria, Cyta Championship per ragioni di sponsorizzazione, la massima divisione del campionato cipriota.

Camoranesi, da Malta a Cipro — Dall'arcipelago di Malta all'isola di Cipro. Dopo l'esperienza nella scorsa stagione sulla panchina del Floriana, Camoranesi riparte dal Karmiotissa con l'obiettivo di risollevare le sorti della squadra di Katō Polemidia (Limassol) che ha collezionato appena cinque punti in cinque partite e che attualmente occupa i bassifondi della classifica (11ª posizione).

Camoranesi, quante difficoltà da allenatore — La carriera da allenatore di Mauro German Camoranesinon è paragonabile a quella da calciatore. Dopo le ottime performance in Argentina e in Messico, rispettivamente con le maglie di Banfield e Cruz Azul, tra il 1997 e il 2000, all'inizio del nuovo millennio viene acquistato dal Verona. Nei due anni vissuti nella città shakespeariana colleziona 7 gol in 53 presenze e attira su di sè l'attenzione della Juventus.

Col club bianconero la storia d'amore durerà otto anni, neanche la retrocessione in Serie B, post-vittoria del Mondiale 2006, interromperà un idillio caratterizzato da 288 gettoni e 32 reti. Le successive esperienze con Stoccarda, Lanus e Racing Club non si rivelano all'altezza delle precedenti, così come è stata fin qui la sua carriera da allenatore.

Diverse dimissioni (Coras de Tepic, Cafetaleros, Marsiglia e Floriana) ed esoneri (Tigre e Maribor), la miglior performance risale alla stagione 2019-2020, quando sulla panchina del Tabor Sežana, condusse la squadra slovena dal terzultimo posto alla salvezza in massima divisione con una giornata d'anticipo.