La selezione di Marsch si appresta a vivere il primo Mondiale da paese ospitante: il Canada chiama David e Koné dalla Serie A
L'Argentina ufficializza i convocati per il Mondiale con un video incredibile
L'attesa è terminata per i tifosi della Nazionale canadese, che si prepara a vivere da protagonista e ospitante il Mondiale. Il commissario tecnico Jesse Marsch ha infatti svelato la lista ufficiale dei convocati del Canada per il Mondiale, diramando i nomi dei calciatori che scenderanno in campo. Un occhio di riguardo va certamente ai giocatori della Serie A, che si apprestano a giocare un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico della selezione.
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David e Koné guidano le speranze canadesiIl reparto offensivo sarà guidato da Jonathan David, attaccante in forza alla Juventus, che rappresenta la punta di diamante e la principale speranza da gol per la squadra. Ad affiancarlo nel pacchetto avanzato ci saranno Cyle Larin, Tani Oluwaseyi e Promise David, chiamati a fornire alternative valide e peso offensivo durante il torneo. Spostandoci a centrocampo, l'Italia calcistica vede confermata la presenza di Ismael Koné, centrocampista di proprietà del Sassuolo che si candida ad un Mondiale da titolare inamovibile. Il giocatore neroverde sarà supportato dai compagni di reparto: Stephen Eustaquio, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed, Nathan Saliba, Liam Millar, Marcelo Flores, Jacob Shaffelburg e Jonathan Osorio.
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La grande possibilità di passare il turnoA difendere i pali della selezione della foglia d'acero, infine, ci saranno Dayne St. Clair, Maxime Crepeau e Owen Goodman. Il Canada si appresta ad affrontare un calendario che li vedrà impegnati in un girone abbordabile. Il percorso si aprirà ufficialmente il 12 giugno contro la Bosnia-Erzegovina a Toronto, per poi spostarsi a Vancouver il 18 giugno per il match contro il Qatar. La fase a gironi si chiuderà sempre a Vancouver il 24 giugno, quando la formazione di Marsch incrocerà la Svizzera.
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