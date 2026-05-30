La selezione di Marsch si appresta a vivere il primo Mondiale da paese ospitante: il Canada chiama David e Koné dalla Serie A

Samuele Dello Monaco
Argentina v Curaçao - International Friendly

L'Argentina ufficializza i convocati per il Mondiale con un video incredibile

L'attesa è terminata per i tifosi della Nazionale canadese, che si prepara a vivere da protagonista e ospitante il Mondiale. Il commissario tecnico Jesse Marsch ha infatti svelato la lista ufficiale dei convocati del Canada per il Mondiale, diramando i nomi dei calciatori che scenderanno in campo. Un occhio di riguardo va certamente ai giocatori della Serie A, che si apprestano a giocare un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico della selezione.

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David e Koné guidano le speranze canadesi

Il reparto offensivo sarà guidato da Jonathan David, attaccante in forza alla Juventus, che rappresenta la punta di diamante e la principale speranza da gol per la squadra. Ad affiancarlo nel pacchetto avanzato ci saranno Cyle Larin, Tani Oluwaseyi e Promise David, chiamati a fornire alternative valide e peso offensivo durante il torneo. Spostandoci a centrocampo, l'Italia calcistica vede confermata la presenza di Ismael Koné, centrocampista di proprietà del Sassuolo che si candida ad un Mondiale da titolare inamovibile. Il giocatore neroverde sarà supportato dai compagni di reparto: Stephen Eustaquio, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed, Nathan Saliba, Liam Millar, Marcelo Flores, Jacob Shaffelburg e Jonathan Osorio.
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Tra i centrocampisti spicca inoltre il nome di una meteora del nostro campionato, ovvero Tajon Buchanan. L'esterno ex Inter, attualmente in forza al Villarreal, fornirà a Marsch un'arma tattica letale per le ripartenze veloci. Per quanto riguarda la retroguardia, il pacchetto arretrato è capitanato da Alphonso Davies del Bayern Monaco, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel panorama internazionale. A fargli compagnia in difesa ci saranno Alistair Johnston, Derek Cornelius, Ritchie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman, Luc De Fougerolles, Moise Bombito e Alfie Jones.

La grande possibilità di passare il turno

A difendere i pali della selezione della foglia d'acero, infine, ci saranno Dayne St. Clair, Maxime Crepeau e Owen Goodman. Il Canada si appresta ad affrontare un calendario che li vedrà impegnati in un girone abbordabile. Il percorso si aprirà ufficialmente il 12 giugno contro la Bosnia-Erzegovina a Toronto, per poi spostarsi a Vancouver il 18 giugno per il match contro il Qatar. La fase a gironi si chiuderà sempre a Vancouver il 24 giugno, quando la formazione di Marsch incrocerà la Svizzera.

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