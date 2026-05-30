L'attesa è terminata per i tifosi della Nazionale canadese, che si prepara a vivere da protagonista e ospitante il Mondiale. Il commissario tecnico Jesse Marsch ha infatti svelato la lista ufficiale dei convocati del Canada per il Mondiale, diramando i nomi dei calciatori che scenderanno in campo. Un occhio di riguardo va certamente ai giocatori della Serie A, che si apprestano a giocare un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico della selezione.

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David e Koné guidano le speranze canadesi

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La grande possibilità di passare il turno

Il reparto offensivo sarà guidato da, attaccante in forza alla, che rappresenta la punta di diamante e la principale speranza da gol per la squadra. Ad affiancarlo nel pacchetto avanzato ci saranno Cyle Larin, Tani Oluwaseyi e Promise David, chiamati a fornire alternative valide e peso offensivo durante il torneo. Spostandoci a centrocampo, l'Italia calcistica vede confermata la presenza di, centrocampista di proprietà delche si candida ad un Mondiale da titolare inamovibile. Il giocatore neroverde sarà supportato dai compagni di reparto: Stephen Eustaquio, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed, Nathan Saliba, Liam Millar, Marcelo Flores, Jacob Shaffelburg e Jonathan Osorio.Tra i centrocampisti spicca inoltre il nome di una meteora del nostro campionato, ovvero. L'esterno ex Inter, attualmente in forza al Villarreal, fornirà a Marsch un'arma tattica letale per le ripartenze veloci. Per quanto riguarda la retroguardia, il pacchetto arretrato è capitanato dadel Bayern Monaco, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel panorama internazionale. A fargli compagnia in difesa ci saranno Alistair Johnston, Derek Cornelius, Ritchie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman, Luc De Fougerolles, Moise Bombito e Alfie Jones.A difendere i pali della selezione della foglia d'acero, infine, ci saranno Dayne St. Clair, Maxime Crepeau e Owen Goodman. Il Canada si appresta ad affrontare un calendario che li vedrà impegnati in un girone abbordabile. Il percorso si aprirà ufficialmente il 12 giugno contro la Bosnia-Erzegovina a Toronto, per poi spostarsi a Vancouver il 18 giugno per il match contro il Qatar. La fase a gironi si chiuderà sempre a Vancouver il 24 giugno, quando la formazione di Marsch incrocerà la Svizzera.

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