Stando a quanto riportato dal The Sun, al Mondiale americano sarà concessa la vendita di alcool durante le gare. Il quotidiano inglese ha riportato la decisione delle autorità di Stati Uniti, Messico e Canada.

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Mondiale, il ritorno dell'alcool

LONDRA, INGHILTERRA - 7 LUGLIO: I tifosi lanciano birra durante la semifinale del UEFA Euro 2020 tra England national football team e Denmark national football team allo Wembley Stadium il 7 luglio 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Al Mondiale americano si potrà bere alcolici durante le partite. Questo quanto riportato dal The Sun. La testata inglese ha confermato che le autorità dei tre paesi organizzatori hanno concesso il via libera per la vendita di alcolici durante le gare. Nello specifico, sarà consentita la vendita di birre - Budweiser, Stella Artois e Michelob Ultra, tra i principali sponsor della competizione.

La scelta è in controtendenza rispetto all'ultima edizione del Mondiale. Durante la Coppa del Mondo tenutasi in Qatar, infatti, c'era il divieto assoluto di vendere e consumare alcolici durante le gare. In più la vendita di alcool è vietata anche in molte altre competizioni, sia nazionali che internazionali. Ma in territorio americano i tifosi sono soliti consumare alcool durante gli eventi sportivi, quindi gli organi competenti hanno deciso di proseguire in questa tradizione permettendone appunto la vendita e il consumo.

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Oltre alla decisione arrivata dalle autorità, il giornale inglese ha anche riportato una curiosità. Sebbene gli alcolici venduti saranno gli stessi,. Infatti, probabilmente per adeguare i prezzi al gap economico che c'è tra le due nazioni, una pinta di birra acquistata allo stadiodicosterà 2,30 euro, mentre la stessa quantità se acquistata aarriverà a costare oltre i 12 euro.

Il prezzo delle birre è in linea con i prezzi esorbitanti dei biglietti. Anche se il Sun ha rivelato che anche i prezzi per i biglietti delle partite - in particolar modo quelle dell'Inghilterra - sono in netto calo. Per le gare del girone degli inglesi infatti si sta registrando un calo nel costo dei ticket, che per la partita contro il Ghana sono scesi addirittura del 27%.

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