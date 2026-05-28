Grazie alla vittoria della Conference League da parte del Crystal Palace, la Premier League porterà nove squadre nelle coppe europee della stagione 2026-27
Che festa al Selhurst Park! I tifosi del Crystal Palace ballano dopo la vittoria della Conference
Il calcio inglese continua il suo dominio continentale. Dopo la storica vittoria della Conference League da parte del Crystal Palace in una combattutissima finale a Lipsia contro il Rayo Vallecano (1-0), l'Inghilterra è adesso certa di portare ben nove club inglesi nelle tre massime competizioni del calcio europeo della prossima stagione.
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Le nove squadre di Premier League in EuropaA seguito della vittoria in Conference League delle Eagles, quasi la metà dei club di Premier League giocheranno le coppe europee nella stagione 2026-27. A sentire lo storico inno della Champions League saranno le prime quattro classificate (Arsenal, Manchester City, Manchester United e Aston Villa) e la quinta (il Liverpool) grazie al posto extra garantito dal ranking UEFA per nazioni.
Per quanto riguarda l'Europa League, un po' a sorpresa, a rappresentare l'Inghilterra saranno la sesta e settima in campionato, Bournemouth e Sunderland, e la fresca vincitrice della Conference League, il Crystal Palace. Quanto alla Conference, sarà compito del Brighton di Hurzeler (arrivata ottava in Premier) portare avanti la striscia di successi inglesi nella terza massima competizione del calcio europeo, dopo le due conquiste in fila di Chelsea (2025) e Crystal Palace (2026).
Una tripletta europea storicaOltre ai nove club qualificati alle competizioni europee della prossima stagione, il dominio del calcio inglese sui campi del Vecchio Continente è testimoniato anche dalla possibilità di stabile un record molto caro al calcio italiano. Dopo le vittorie di Aston Villa in Europa League e Crystal Palace in Conference League, se anche l'Arsenal dovesse riuscire ad alzare (per la prima volta nella sua storia) la Champions League, la Premier League scriverebbe una bella pagina della sua storia conquistando tutte e tre le coppe europee nella stessa stagione.
🌍🏆 The Premier League’s dominance over the rest of Europe is becoming ABSURD.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 27, 2026
A total of NINE English clubs will play European football next season:
🔵 Champions League
▪️ Arsenal
▪️ Man City
▪️ Man United
▪️ Aston Villa
▪️ Liverpool
🟠 Europa League
▪️ Bournemouth
▪️… pic.twitter.com/zfKIhaa22K
Un'impresa riuscita soltanto alla Serie A nel 1990, quando il Milan di Sacchi vinse la Coppa dei Campioni (antenata della Champions League), la Juventus di Dino Zoff la Coppa Uefa (nell'euroderby contro la Fiorentina) e la Sampdoria la Coppa delle Coppe.
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