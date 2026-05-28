Il calcio inglese continua il suo dominio continentale. Dopo la storica vittoria della Conference League da parte del Crystal Palace in una combattutissima finale a Lipsia contro il Rayo Vallecano (1-0), l'Inghilterra è adesso certa di portare ben nove club inglesi nelle tre massime competizioni del calcio europeo della prossima stagione.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Le nove squadre di Premier League in Europa

A seguito della vittoria indelle Eagles, quasi la metà dei club digiocheranno le coppe europee nella stagione 2026-27. A sentire lo storico inno dellasaranno le prime quattro classificate () e la quinta (il) grazie al posto extra garantito dal ranking UEFA per nazioni.

LIPSIA, GERMANIA - 27 MAGGIO: Chadi Riad del Crystal Palace festeggia con il trofeo della UEFA Conference League dopo la vittoria della sua squadra nella finale della UEFA Conference League 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Per quanto riguarda l'Europa League, un po' a sorpresa, a rappresentare l'Inghilterra saranno la sesta e settima in campionato, Bournemouth e Sunderland, e la fresca vincitrice della Conference League, il Crystal Palace. Quanto alla Conference, sarà compito del Brighton di Hurzeler (arrivata ottava in Premier) portare avanti la striscia di successi inglesi nella terza massima competizione del calcio europeo, dopo le due conquiste in fila di Chelsea (2025) e Crystal Palace (2026).

Una tripletta europea storica

🌍🏆 The Premier League’s dominance over the rest of Europe is becoming ABSURD.



A total of NINE English clubs will play European football next season:



🔵 Champions League

▪️ Arsenal

▪️ Man City

▪️ Man United

▪️ Aston Villa

▪️ Liverpool

🟠 Europa League

▪️ Bournemouth

▪️… pic.twitter.com/zfKIhaa22K — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 27, 2026

Oltre ai nove club qualificati alle competizioni europee della prossima stagione, il dominio del calcio inglese sui campi del Vecchio Continente è testimoniato anche dalla possibilità di stabile un record molto caro al calcio italiano. Dopo le vittorie diin Europa League ein Conference League, se anchedovesse riuscire ad alzare (per la prima volta nella sua storia) la Champions League, la Premier League scriverebbe una bella pagina della sua storia conquistando tutte e tre le coppe europee nella stessa stagione.

Un'impresa riuscita soltanto alla Serie A nel 1990, quando il Milan di Sacchi vinse la Coppa dei Campioni (antenata della Champions League), la Juventus di Dino Zoff la Coppa Uefa (nell'euroderby contro la Fiorentina) e la Sampdoria la Coppa delle Coppe.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365