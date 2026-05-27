Se ne va uno dei migliori allenatori della Premier League 2025-26. Andoni Iraola è stato secondo solo al re del campionato inglese, ovvero un altro basco come lui, Mikel Arteta. Il lavoro svolto dall'ex leggenda dell'Athletic Bilbao con il Bournemouth rimarrà eternamente nella storia della lega britannica e sicuramente del club. Con Iraola, le cherries hanno raggiunto un traguardo storico ovvero la prima qualificazione europea nella lunga vita della squadra di Bournemouth.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, osserva la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Bournemouth al City Ground il 24 maggio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Cameron Smith/Getty Images)

Grazie ad un gioco moderno, efficace e offensivo, le ciliegie hanno concluso il campionato al sesto posto, a soli 3 punti dalla Champions League. Tuttavia, nonostante ci sia un po' di amarezza per aver sfiorato il colpo grosso, la stagione è da considerarsi un assoluto successo. In campionato il Bournemouth è rimasto imbattuto dall'inizio di gennaio. L'ultima sconfitta risale al 3 gennaio contro l'Arsenal e da quel momento sono arrivati solo pareggi e vittorie. Tuttavia, il progetto triennale del tecnico basco si è concluso con questo straordinario epilogo. Per lui adesso inizia la fase di riflessione sulle proposte future, che certamente non si stanno facendo attendere.

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Iraola e il toccante saluto al club

🚨 ANDONI IRAOLA: THE FINAL INTERVIEW ❤️🍒



One final look back at three unforgettable years.



Andoni watches his best moments and shares an emotional farewell message to the #afcb fans.



This is one you don’t want to miss.



Watch the full video now on YouTube ⤵️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 27, 2026

Andoni Iraola attualmente è conteso da molte squadre e nel futuro potrebbero arrivarne altre. Si parla di un tentativo fortissimo del Milan , ma la squadra non sarebbe in cima alle preferenze del mister data la sua preferenza per l'Inghilterra. Crystal Palace in pole position e con il Liverpool ancora in attesa di capire cosa fare con Arne Slot. Nel frattempo, sui canali social del club, il tecnico ex Rayo Vallecano (con cui ha ottenuto promozione e due salvezze) ha dato ufficialmente l'addio alla propria squadra, ringraziando i calciatori avuti nel triennio.

In queste stagioni Iraola ha valorizzato un grande numero di giocatori: Dominic Solanke (venduto agli spurs per 60 milioni), Justin Kluivert, i centrali Senesi, Huijsen e Zabarnyi (120 milioni di cessioni), il terzino Kerkez (45 milioni), Dango Ouattara (43 milioni) ed infine Antoine Semenyo (72 milioni). Le parole più dolci del tecnico basco sono andate proprio a loro: "Mi sento davvero molto fortunato ad aver avuto la possibilità di allenare questi calciatori. Me la sono goduta parecchio nonostante la pressione alta e la necessità di fare risultato. Abbiamo giocato un grande calcio in avanti e perciò abbiamo recuperato così tanti punti da situazioni di svantaggio".

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