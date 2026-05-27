L'avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United non è stata certo memorabile. Arrivato di soppiatto dallo Sporting Lisbona, la dirigenza dei Red Devils vedeva nel giovane allenatore portoghese l'elemento chiave per tornare a vincere dopo stagioni difficili. Invece i risultati non sono stati quelli sperati tanto che lo scorso gennaio il club dell'Old Trafford ha deciso di chiudere il rapporto. Una decisione che è costata un bel gruzzolo.

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Manchester United, ecco quanto hanno speso i Red Devils per licenziare Ruben Amorim

🚨 Éderson has agreed personal terms with Manchester United and paused all talks wirh other clubs since last week.



Atalanta and Man United have been in talks over €45m package deal for weeks. 🇧🇷



It’s up to Man United whether they want to proceed with the deal or not, and when. pic.twitter.com/1gzyOA7ifB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Già la scorsa estate dopo il doloroso KO contro ilnella finale di Europa League l'avventura di Rubenal Manchester United sembrava al capolinea invece, contro ogni pronostico, le parti hanno deciso di continuare insieme. Non senza polemiche. Una "agonia" che è andata avanti solo altri 4 mesi. Dopo altri risultati negativi, con i Red Devils oltre la metà della classifica, il tecnico portoghese è stato sollevato dall'incarico. Una decisione che, in termini di risultato, ha dato i suoi frutti grazie all'ottimo lavoro di Michael. Ma quanto è costato!

Il Manchester United ha infatti rivelato che il licenziamento dell'allenatore portoghese e del suo staff è costato 19,3 milioni di euro. Al momento del suo licenziamento, la stampa inglese riportò che l'indennizzo di Ruben Amorim si aggirava intorno agli 11 milioni di euro, ma ora si sa che la cifra era praticamente il doppio. L'allenatore aveva un contratto con lo storico club di Manchester fino a giugno 2027. L'allenatore è stato duramente criticato per la sua rigidità tattica, in particolare per aver insistito su un sistema difensivo a tre nonostante le richieste di maggiore versatilità

MANCHESTER, INGHILTERRA - 22 DICEMBRE: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, interagisce con Kobbie Mainoo del Manchester United dopo la partita di Premier League tra Manchester United FC e AFC Bournemouth all'Old Trafford il 22 dicembre 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

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